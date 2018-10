Filmes

Decameron

Il Decamerone. (Itália, 1971.) Dir. de Pier Paolo Pasolini, com Franco Citti, Nineto Davoli, Laura Betti, Silvana Mangano.

Agitador cultural, provocador profissional, muitos rótulos foram aplicados em Pier Paolo Pasolini, tentando etiquetar essa personalidade singular do cinema italiano. No começo dos anos 1970, ele se declarou farto de representar o mundo burguês e partiu em busca do mundo popular. Começou com Boccaccio, prosseguiu com Chaucer (Os Contos de Canterbury), terminou com As Flores das 1001 Noites. Para advertir contra o que considerava a nova dominação fascista da Itália, dirigiu Saló ou Os 120 Dias de Sodoma e foi brutalmente assassinado. Decameron inicia o que Pasolini chamou de ‘trilogia da vida’. Histórias de sexo e uma intervenção de Silvana Mangano como Nossa Senhora. Freiras devassas, esposas adúlteras, garanhões priápicos, milagres sexuais. No Brasil, o filme foi proibido pela censura do regime militar. É ótimo.

Telecine Cult, 23h55. Reprise, colorido, 112 min.

US Marshals – Os Federais

Us The Feds. (Eua, 1998.) Dir. de Stuart Baird, com Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Irene Jacob.

Agente federal viaja no mesmo avião que transporta criminoso vivido por Wesley Snipes. Há um acidente e... Tommy Lee Jones persegue o novo fugitivo. Bem bom como ação.

TCM, 22h00. Reprise, colorido, 131 min

2 Coelhos

(Brasil, 2012.) Dir. de Afonso Poyart, com Alessandra Negrini, Fernando Alves Pinto, Caco Ciocler, Marat Descartes.

Homem sobrevive a acidente que matou sua mulher e filho. Transtornado, parte para a violência contra criminosos e políticos corruptos.

Canal Brasil, 22h30. Reprise, colorido, 108 min.

Streaming

SÉRIE

Maniac

Nova sensação da Netflix, Maniac mistura o clima de Blade Runner com trama sobre problemas psicológicos. Uma das melhores produções do ano.

Netflix, 2018, 40 min.

COMÉDIA

Amante a Domicílio

Sob a direção de John Turturro, Woody Allen é um dono de livraria que resolve convencer seu amigo a virar gigolô. Diverte e tem o típico clima dos filmes do próprio Allen.

Telecine Play, 2013, 89 min.

AVENTURA

Han Solo: Uma História Star Wars

Filme que dividiu fãs, mas que conta com uma boa dose de nostalgia e diversão acerca da origem do personagem Han Solo.

Google Play, 2018, 134 min.

DVD

VIDA PRIVADA

França, 1962. Dir. de Louis Malle.

O grande Malle e o mito BB. Brigitte Bardot interpreta o próprio papel, como estrela de cinema sem direito a privacidade. Ela viaja à Itália – ao Festival de Spoletto – e se envolve com diretor (Marcello Mastroianni), mas a imprensa não lhe dá trégua

Crianças

ANIMAÇÃO

Lego Scooby-Doo – O Golpe da Praia

O que seria uma temporada divertida na praia para Scooby, Fred, Daphne, Velma e Salsicha vira pesadelo quando surgem... piratas fantasmas!

HBO Family, 13h41. Colorido, 77 Min.