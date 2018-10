Fargo – Uma Comédia de Erros

Fargo. (Eua, 1996.) Dir. de Joel Coen, com Frances Mcdormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Harve Presnell, Peter Stormare.

Os Coens, Ethan e Joel, receberam o Oscar de roteiro e Frances McDormand foi melhor atriz por essa comédia sobre xerife grávida que investiga assassinatos em Minnesota. A paisagem nevada, os coadjuvantes, o humor bizarro dos Coens, tudo impregna o filme de uma aura particular – e Fargo terminou virando série de TV. Na trama, William H. Macy está endividado e contrata dois profissionais para sequestrar sua mulher, a forma a obter o dinheiro do resgate de seu sogro. Só que os caras são celerados e matam um policial. É o começo de uma comédia de erros que parece que vai engolir os próprios personagens. Joel ganhou o Spirit e o Bafta de direção, mas não o Oscar. O prêmio da Academia só veio (para o irmão e ele) por Onde os Fracos Não Têm Vez, em 2007.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

Billi Pig

(Brasil, 2012.) Dir. de José Eduardo Belmonte, com Selton Mello, Grazi Massafera, Otávio Müller, Milton Gonçalves.

Selton Mello une-se ao padre Milton Gonçalves para aplicar golpe no traficante Otávio Müller enquanto sua mulher, Grazi, sonha com o porquinho de brinquedo da infância.

Canal Brasil, 11H50. Reprise, Colorido, 111 min.

A Malvada

All About Eve. (Eua, 1950.) Dir. de Joseph L. Mankiewicz, com Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Thelma Ritter.

Clássico sobre os bastidores do teatro, vencedor de vários Oscars. Mas a malvada não é Bette, e sim Anne Baxter, que quer o lugar da estrela.

Telecine Cult, 17H35. Reprise, P&B, 138 min.

O Rei da Montanha

Nesta aventura da mitologia nórdica, Espen embarca, com seus irmãos, em perigosa missão para resgatar a princesa de um vilão conhecido como o Rei da Montanha. Divertido.

NOW, 2018, 104 min.

A Noite da Virada

Ana e o marido dão uma festança na véspera de ano-novo. Mas tudo – de rompimentos até venda de drogas – acontece no banheiro.

NETFLIX, 2014, 91 min.

Príncipe da Pérsia

Tirado das ruas da Pérsia, Dastan é um príncipe que foi adotado e cresceu entre a realeza. Sua vida muda, porém, quando ele encontra uma adaga que permite viajar no tempo.

Telecine Play, 2010, 100 min.

Matheus Mans

Frankenheimer baseou-se no livro de Bernard Malamud para realizar esse grande filme sobre judeu que é in justamente preso e condenado na Rússia czarista e advogado que o defende. Alan Bates e Dirk Bogarde estão excepcionais. Um clássico que vale resgatar.

Como Cães e Gatos

Cientista desenvolve vacina para curar a alergia que certos humanos têm a cães e os gatos partem para a guerra, para evitar que seus tradicionais inimigos sejam beneficiados.

Hbo Family, 17H. Colorido, 87 min.