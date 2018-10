Homens sem Lei

Cattle Empire. (Eua, 1958.) Dir. de Charles Marquis Warren, com Joel Mccrea, Gloria Talbot, Dan Haggerty.

Escritor, antes que diretor, Marquis Wartren escreveu livros e roteiros que o transformaram em especialista do Velho Oeste. Na TV, criou as séries Gunsmoke, Rawhide – que revelou Clint Eastwood – e O Homem da Virgínia. Seus filmes, observa Jean Tulard no Dicionário de Cinema, sofriam de uma crônica falta de recursos. Quando os teve, atingiu resultados admiráveis em O Último Guerreiro, notável sobretudo por dar tratamento nobre aos peles-vermelhas. O cartaz desta sexta da TV paga é um de seus filmes mais apreciáveis. Joel McCrea sai da cadeia e aceita oferta para participar de transporte de gado justamente do fazendeiro que desgraçou sua vida. Na verdade, ele está pensando em se vingar. Alto e loiro, McCrea pode não ser famoso como John Wayne ou Gary Cooper, mas marcou época como mocinho, com sua produtora Four Stars.

Telecine Cult, 12H50. Reprise, Colorido, 83 min.

VEJA TAMBÉM

Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil, 2016.) Dir. de Guilherme Fonte, com Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti, Leandra Leal.

Durante anos o ator Guilherme Fontes foi crucificado como paradigma da malversação de recursos do cinema brasileiro. A surpresa é que seu filme sobre o lendário Chatô é poderoso.

Canal Brasil, 19H40. Reprise, Colorido, 102 min.

Número 23

Number 23. (Eua, 2007.) Dir. De Joel Schumacher, Com Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman, Danny Huston .

Homem fica obcecado por livro que, para ele, está contando a história de sua vida. E não vai terminar bem. Thriller estiloso, com excesso de efeitos visuais, mas que prende a atenção.

CINEMAX, 0H01. Reprise, Colorido, 98 min.

Streaming

BIOGRAFIA

Borg vs. McEnroe

Em 1980, o mundo esperava a consagração de Björn Borg no tênis. No entanto, um rival de 20 anos ameaça o reinado do maior tenista da época.

LOOKE, 2017, 107 min.

DRAMA

A Cor do Dinheiro

Filme pouco lembrado de Scorsese, A Cor do Dinheiro mostra Paul Newman voltando a um de seus papéis mais icônicos: o Fast Eddie. Ainda tem Tom Cruise novinho.

ITUNES, 1986, 119 min.

COMÉDIA

Que Família É Essa?

Bastien e seus seis meios-irmãos estão cansados de ter que se adaptar à vida de seus pais e mães. Eles, então, se unem e decidem morar juntos.

Telecine Play, 2016, 98 min.

MARLENE DIETRICH

2 discos, 4 clássicos.

Ainda em pré-venda – a entrega será dia 10 –, o lançamento privilegia o início da fase hollywoodiana da colaboração entre Marlene e seu Pigmalião, Josef Von Sternberg. Quatro filmes fundamentais – Marrocos, A Vênus Loira, O Expresso de Shangai e Desonrada.

Criança

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 3

No terceiro filme da série, Po continua buscando o sentido de sua vida. Dessa vez, ele prepara os habitantes de pequena cidade para luta decisiva contra o mais destruidor dos vilões.

FOX, 21 H. Reprise, Colorido, 95 min.