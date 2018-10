O Grande Búfalo Branco

The White Buffalo. (Eua, 1977.) Dir. de J. Lee Thompson, com Charles Bronson, Kim Novak, Will Sampson, Clint Walker,.

Numa cena, os personagens conversam ao pé do fogo. E falam do medo que representa o grande búfalo branco. O diálogo é longo e, para disfarçar a duração da cena, o diretor Thompson mexe, não com a câmera, mas com a lente, em movimentos de aproximação e afastamento que dinamizam a imagem. Como relato de ação, o filme se vale desses artifícios e, na época, a produção ainda forçou a aproximação com o Tubarão de Steven Spielberg. Seria o Tubarão das planícies do Velho Oeste. Em realidade, e à parte esses artifícios, é um dos bons filmes do inglês Thompson (Marcados Pelo Destino, Os Canhões de Navarone, etc). O lendário Wild Bill Hickok e o Chefe Cavalo Louco odeiam-se. Wild Bill teme a morte e tem sonhos recorrentes com o búfalo. O pistoleiro, o chefe índio e o búfalo, que representa a morte. O filme é sobre o ocaso do Oeste.

Telecine Cult, 16H10. Reprise, Colorido, 97 min.

O Casamento do Meu Melhor Amigo

My Best Friend’s Wedding. (Eua, 1977.) Dir. de P.J. Hogan, com Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermott Mulroney, Rupert Everett.

Julia Roberts descobre que ama o amigo e faz de tudo para impedir a festa de casamento dele.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 105 min.

Fala Comigo

(Eua, 2017.) Dir. de Felipe Scholl, com Denise Fraga, Karine Teles, Tom Karabachi.

Karine Teles foi melhor atriz no Festival do Rio. Faz a paciente com quem o filho da terapeuta Denise Fraga se envolve. O garoto não bate bem – de perto ninguém é normal.

Canal Brasil, 2fH. Reprise, Colorido, 92 min.

Streaming

SÉRIE

Pose

Mais um grande acerto na carreira de Ryan Murphy, de Glee. Aqui, ele conta a história de um grupo de transexuais nos anos 1980. É de encher o coração e a alma.

Fox Play, 2018, 50 min.

ANIMAÇÃO

Drama Total

Divertida paródia de reality shows em formato de desenho e que mistura a essência de Big Brother com No Limite.

NETFLIX, 2007, 21 min.

COMÉDIA

Chocante

Comédia nacional que surpreende. Acompanha a retomada de uma boy band dos anos 1980. Diverte e tem boas músicas. Com Bruno Mazzeo, Marcus Majella, Lúcio Mauro Filho e Bruno Garcia.

Telecine Play, 2017, 94 min.

Matheus Mans

DVD

O Homem Do Boulevard Des Capucines

URSS, 1987.

Uma raridade – um filme que só na antiga URSS foi visto por 60 milhões de espectadores. Conta a história de um certo Mr. Johnny First, que apresentou no célebre Salon Indien, do Grand Café de Paris, as imagens pioneiras que colhera no Velho Oeste dos EUA.

Crianças

AVENTURA

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Indiana Jones e o filho, Harrison Ford e Shia Labeouf, enfrentam Cate Blanchett como espiã nazista. Bem, melhor do que parecia há alguns anos.

FX, 16H30. Reprise, Colorido, 122 min.