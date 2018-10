A Pele de Vênus

La Venus a La Ferrûre. (França, 2013.) Dir. de Roman Polasnski, com Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner.

Só o começo desse filme, a sequências de créditos, quando a câmera se desloca por Paris, até chegar ao teatro, já cria um clima de inquietação no público. Isso se deve às condições climáticas (chuva, trovões) e à trilha de Alexandre Desplat, mas Polanski acerta a mão e já deixa o espectador ansioso. A personagem de Emmanuelle Seigner, mulher do cineasta (na vida), chega correndo, a audição já terminou e, mesmo assim, ela convence o diretor (Mathieu Amalric) a deixá-la fazer um teste para o papel. Baseado na peça de Davis Ives, A Vênus de Visom – por sua vez adaptada romance de Leopold von Sacher-Masoch, de 1870 –, o filme, e a peça dentro dele, mostram a vingança de uma mulher. Durante todo o tempo, o inseguro Amalric acredita estar no comando, mas é Emmannuelle, como Wanda, que domina a cena. O filme é maravilhoso, um grande Polanski.

Telecine Cult, 18H25. Reprise, Colorido, 96 min.

VEJA TAMBÉM

Olga

(Brasil 2004.) Dir. de Jayme Monjardim, com Camila Morgado, Caco Ciocler, Fernanda Montenegro, Osmar Prado.

A vida da judia alemã Olga Benário, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, entregue pela ditadura de Getúlio Vargas aos nazistas. Grandes cenas, grande elenco – cinemão.

Canal Brasil, 19H45. Reprise, Colorido, 137 min.

De Repente É Amor

A Lot Like Love. (Eua, 2005.) Dir. de Nigel C Ole, Com Ashton Kutcher, Amanda Peet, Kathryn Hahn, Kal Penn.

Casal conhece-se durante um vôo. Seguem amigos e até descobrirem que se trata de amor... . São anos de vidas. Impossível resistir ao casal principal.

TCM, 20H11. Reprise, Colorido, 107 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

1945

Vários filmes elogiados pela crítica estão em promoção na plataforma. Dentre eles o ótimo 1945, sobre a volta de uma família judia para uma cidade na Hungria.

LOOKE, 2017, 91 min.

COMÉDIA

The Little Hours

Durante o período medieval, a rotina de um convento para freiras é abalada quando um belo rapaz que finge surdez chega para se refugiar no local. Divertido.

Telecine Play, 2017, 88 min.

DOCUMENTÁRIO

Swagger

Este bom documentário mostra a realidade de 11 crianças e adolescentes que moram no interior da França em condições precárias. Boa história.

Google Play, 2018, 83 min.

Matheus Mans

DVD

Jane Wyman investiga crime nos bastidores de produção teatral. O próprio mestre do suspense não tinha muito apreço pelo filme. Hitchcock dizia que Jane, sem graça nenhuma, queria ser sexy como Marlene Dietrich e isso ia contra o próprio conceito. Mas tem cenas boas.

Criança

AÇÃO

Tartarugas Ninja 2 – Fora das Sombras

Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello entram em choque com o sinistro Krang e a salvação do mundo depende das habilidades do quarteto.

FOX, 17H55. Reprise, Colorido. 112 min.