Filmes

Lobo

Wolf. (EUA, 1994.) Dir. de Mike Nichols, com Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader, Kate Nelligan, Christopher Plummer.

Não exatamente uma fábulas de terror, o longa de Mike Nichols conta a história de um editor literário que é mordido por um lobo – e vira lobisomem nas noites de lua cheia. Na visão imaginativa de Nichols – e seu roteirista, Jim Harrison –, Jack Nicholson, quando o filme começa, vive uma crise profissional e existencial. A nova condição de ‘lobo’ lhe confere energia nos negócios e na cama. Há 20 e tantos anos, quando visitou São Paulo, Michelangelo Antonioni fez questão de assistir ao filme de seu amigo ‘Jack’, que estava estreando. O repórter acompanhou-o. Antonioni, com dificuldade para locomoção e falar, expressava no olhar, e no sorriso, o prazer que lhe dava ver o superpotente Nicholson na tela. É o sentido do filme. Nenhum outro lobisomem investiu mais no sexo. Michelle Pfeiffer está deslumbrante.

TCM, 19h55. Reprise, colorido, 122 min.

VEJA TAMBÉM

O Plano Quase Perfeito

Smalltown Killers. (Dinamarca, 2016.) Dir. de Ole Bornedal, com Marcin Dorocinski, Lene Maria Christensen, Ulrich Thomsen.

Maridos contratam assassino para matar suas mulheres, mas elas descobrem e decidem virar o jogo. Thriller com pitadas de horror, e humor.

Telecine Cult, 20h15. Inédito, colorido, 90 min.

O Tempo e o Vento

(Brasil, 2013.) Dir. de Jayme Monjardim, com Thiago Lacerda, Cléo Pires, Marjorie Estiano, Fernanda Montenegro.

O romance do gaúcho Erico Verissimo numa versão condensada, e edulcorada. Belíssimas imagens e Thiago Lacerda como ‘um certo Capitão Rodrigo’.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 115 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Ponte Aérea

Após uma mudança na rota do voo, Bruno e Amanda se conhecem num hotel. Ele mora no Rio e ela em São Paulo. Como lidar com a distância? Excelente drama nacional.

Netflix, 2015, 108 min.

SÉRIE

The Gifted

Quando se descobrem mutantes, os irmãos Andy e Lauren passam a lidar com uma “caça às bruxas”, enquanto aprendem a lidar com seus poderes. Do universo dos X-Men.

Fox Play, 2017, 43 min.

TERROR

O Chamado 3

Julia vai atrás do namorado desaparecido. Quando, sem aviso, descobre informações sobre a maldição do chamado e tenta sobreviver.

Telecine Play, 2017, 100 min.

DVD

A PEQUENA LOJA DA RUA PRINCIPAL

Checoslováquia, 1965.

Nos anos 1960, e até a Primavera de Praga, o cinema checo foi um dos mais libertários do bloco soviético. Esse drama da dupla Jan Kadar/Elmar Klos encontra novo viés para falar sobre as perseguições aos judeus durante o nazismo. E venceu o Oscar.

Juvenil

ROMANCE

Lagoa Azul – O Despertar

Remake para TV da conhecida história dos adolescentes que caem no mar e vão parar num ilha, na qual, sozinhos, fazem suas primeiras descobertas do amor e do sexo.

FOX, 14h40. Reprise, colorido, 89 min.