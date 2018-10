Mad Max – Além da Cúpula do Trovão

Mad Max Beyond Thunderdome. (Austrália, 1985.) Dir. de George Miller e George Ogylvie, Com Mel Gibson, Tina Turner, Angelo Rossitto.

Haviam se passado quatro anos desde o segundo Mad Max quando o diretor Miller e o astro Gibson retomaram o personagem do guerreiro da estrada. No mundo pós-apocalíptico, Mad Max chega à cidade de Bartertown, em que a poderosa Tina Turner promove lutas mortais na arena – a cúpula do trovão – do título. Max sobrevive, é banido para o deserto e salvo por uma tribo de crianças selvagens. Recuperado, volta para se vingar, e destruir o poderio de Tina, que canta, num clipe eletrizante, enxertado na narrativa, We Don’t Need Another Hero – Não precisamos de um novo herói. Visualmente brilhante, o filme talvez não tenha muita força dramática e ambos, o brilho e a força, Miller reencontrou em Mad Max – Estrada da Fúria, de 2015, com Tom Hardy e Charlize Theron.

CINEMAX, 16H04. Reprise, Colorido, 106 min.

Senhora

(Brasil, 1976.) Dir. de Geraldo Vietri, com Elaine Cristina, Paulo Figueiredo, Etty Frazer.

Baseada no romance de José Alencar, a história de Aurélia, que ganha uma herança e compra o marido. Vietri, homem de TV, faz tudo – escreve, dirige, assina a montagem.

Canal Brasil, 15H10. Reprise, Colorido, 110 min.

Reis da Rua

Street Kings. (Eua, 2009.) Dir. de David Ayer, com Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans, Hugh Laurie.

Em Los Angeles, policial interpretado por Keanu Reeves vira problema para os colegas e para ele mesmo. É alcoólico, violento e vive provocando confusão.

FX, 20H30. Reprise, Colorido, 109 Min.

Streaming

COMÉDIA

A Escolha Perfeita 3

Sentindo-se desmotivadas, as Barden Bellas veem a chance de reunir a equipe ao serem convidadas para participar de uma turnê na Europa.

Telecine Play, 2017, 93 min.

AÇÃO

Conspiração Terrorista

O filme tem grande elenco: Michael Douglas, Noomi Rapace, John Malkovich. Mas é mais um filme de intriga de espionagem. No final, só diverte.

NETFLIX, 2017, 98 min.

COMÉDIA

Psi

Com toques cômicos e ambientada em São Paulo, a série acompanha um psicanalista que tem que lidar com casos inusitados e, por vezes, perigosos. Com Emílio de Mello e Claudia Ohana.

HBO GO, 2014, 50 min.

Matheus Mans

DVD

CORPOS ARDENTES

EUA, 1981. Dir. de Lawrence Kasdan

No tórrido verão da Flórida, advogado de porta de cadeia se envolve com mulher fatal que o convence a matar o marido dela. O noir de Kasdan não é só um aplicado tributo ao gênero. William Hurt e Kathleen Turner transmitem a urgência do desejo. Ou ela está fingindo?

Westren

CLÁSSICO

Da Terra Nascem os Homens

Conflitos por terras no Velho Oeste. A briga de socos de Gregory Peck e Charlton Heston, a trilha de Gerome Moross. Um grande filme de William Wyler.

Telecine Cult, 23H50. Colorido, 166 min.