Era Uma Vez no Oeste

C’era Una Volta Nell’west/Once Upon a Time In The West. (Itália/Eua, 1968.) Dir. de Sergio Leone, Com Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale.

No prazo de três anos – 1964/66 – e ao longo de três filmes, Por Um Punhado de Dólares, Por Uns Dólares Mais e Três Homens em Conflito –, Sergio Leone não apenas criou e consolidou o mito de Clint Eastwood como se converteu no grande nome do chamado western spaghetti. Em 1968, o ano que não termina nunca, do célebre maio, fez a súmula do seu western com a atração de hoje da TV paga. Basta só a abertura. Pistoleiros esperam a chegada do trem à estação. Leone filma planos de detalhes e expande o tempo por meio da música de ópera de Ennio Morricone. Seu tema – a estrada de ferro que quer ampliar seus domínios. Quem resiste tem de ser eliminado. Henry Fonda compõe o grande vilão de sua carreira. La Cardinale é movida pelo desejo de vingança. Entre ambos, Charles Bronson. Um filmaço.

Telecine Cult, 19H. Reprise, Colorido, 166 min.

Tootsie

Tootsie. (Eua, 1982.) Dir. De Sydney Pollack, com Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney Coleman, Charles Durning.

Ator desempregado veste-se de mulher para conseguir papel – e vira queridinha da América em novela de sucesso. Oscar de coadjuvante para Jessica, mas o filme é de Dustin.

TCM, 12H47. Reprise, Colorido, 116 Min.

Quem Matou Pixote?

(Brasil, 1996.) Dir. de José Joffily, com Cassiano Carneiro, Joanna Fomm, Luciana Rigueira, Tuca Andrade.

A história por trás do clássico de Hector Babenco. Como o personagem Pixote grudou em Fernando Ramos da Silva e ele terminou morto num confronto com a polícia.

Canal Brasil, 23H40. Reprise, Colorido., 120 min.

Streaming

DRAMA

Desobediência

Uma jovem fotógrafa volta para casa por conta do funeral de seu pai, um respeitado rabino. Só que, uma vez lá, acaba se apaixonando por uma amiga.

LOOKE, 2017, 113 min.

SÉRIE

Maravilhosa Sra. Maisel

Vencedora de oito prêmios do Emmy, essa série é um achado. Conta a história de uma mulher, nos anos 1950, que se torna comediante após sua vida dar uma reviravolta.

Prime Video, 2017, 50 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Caminho do Desconhecido

Um astronauta sozinho na primeira missão tripulada para Marte precisa enfrentar a solidão e problemas técnicos. Para fãs de Perdido em Marte.

NETFLIX, 2016, 90 min.

Matheus Mans

DVD

SENHORITAS EM UNIFORME

Alemanha, 1958.

Drama do começo da carreira de Romy Schneider, quando ela ainda estava muito marcada pela imagem açucarada da imperatriz Sissi. Garota órfã é enviada para internato e todo mundo começa a suspeitar que ela esteja tendo relações íntimas com uma professora.

Terror

SOBRENATURAL

It – A Coisa

Adaptado de Stephen King, o filme conta a assustadora história de crianças que sofrem bullyng, mas as coisas pioram – quem é esse palhaço que as persegue para matar?

HBO, 14H50. Reprise, Colorido, 135 min.