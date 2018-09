Fuga de Alcatraz

Escape From Alcatraz. (Eua, 1979.) Dir. de Don Siegel, com Clint Eastwood, Patrick Mcgoohan, Fred Ward.

O papel é tão pequeno que é capaz de passar despercebido, mas, sim, aquele é Danny Glover, em sua estreia no cinema. O filme foi o quinto e último que o astro Eastwood e o diretor Siegel fizeram juntos, e dessa vez baseados numa história real ocorrida em 1962. Alcatraz, na baía de San Francisco, era considerada uma prisão inexpugnável. Nol cinema, já aparecera em filmes de John Frankenheimer (O Homem de Alcatraz) e John Boorman (À Queima-Roupa), mas o ponto de vista de Siegel era original, considerando-se que se trata de uma fuga. Eastwood, como prisioneiro, entra em choque com o diretor sádico – isso você já viu em outros filmes. Mas ele esculpe sua fuga como uma obra de arte, e essa é a novidade. Siegel fez só mais dois filmes depois e, como nenhum deles é dos melhores – Ladrão por Excelência e Jogando com a Vida – , trata-se de sua verdadeira despedida.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 112 min.

VEJA TAMBÉM

A Saga Crepúsculo

A TV Paga exibe a saga completa adaptada dos livros de Stephenie Meyer, os quatro filmes. A adolescente Isabelle Swann muda-se para Forks com o pai e termina envolvendo-se com Edward Cullen, um vampiro. Kristen Stewart e Robert Pattinson viraram astros e hoje seguem carreiras brilhantes.

Megapix, A Partir das 16h05 (Até 0h).

A História da Eternidade

(Brasil, 2014.) Dir. de Camilo Cavalcanti, com Marc Élia Cartaxo, Irandhir Santos.

A história da menina que queria conhecer o mar. Um filme irregular, mas com muitas cenas de cortar o fôlego, de tão belas. A inicial, por exemplo, já vale a sintonia.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 121 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Gente de Bem

Após abandonar a esposa e o emprego em busca da felicidade, um homem embarca em uma emocionante jornada para reconstruir-se. Com Ben Mendelsohn.

NETFLIX, 2018, 98 min.

COMÉDIA

Paul: O Alien Fugitivo

Comédia de ficção científica, conta a história de dois amigos que se deparam com um alien que precisa reencontrar a sua nave-mãe.

Prime Video, 2011, 103 min.

DRAMA

Para Ter Onde Ir

Três mulheres, com diferentes visões sobre a vida e o amor, seguem juntas em uma única viagem partindo de um cenário urbano para outro onde a natureza bruta prevalece.

LOOKE, 2017, 100 min.

Matheus Mans

DVD

O IMPERADOR E O ROUXINOL

Checoslováquia, 1949. Dir. de Jiri Trnka.

Baseado na história de Hans Christian Anderson, o filme mostra o entediado imperador chinês, cuja vida muda quando ganha de presente, numa gaiola, um rouxinol. O canto do pássaro o encanta. Qual é o segredo? Uma das maiores animações do cinema. Cheio de extras.

Juvenil

ROMANCE

O Primeiro Amor

Garoto muda-se para nova vizinhança e, de cara, apaixona-se pela garota da frente. Rob Reiner recria bem a época, os anos 1950, e conta sua história do ângulo dele, do dela.

Hbo Family, 13H20. Colorido, 90 min.