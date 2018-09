O Escritor Fantasma

The Ghost Writer. (Inglaterra, 2010.) Dir. de Roman Polanski, com Ewan Mcgregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams, Kim Catrall, Tom Wilkinson.

Quando Polanski realizou esse filme, muitos críticos chegaram a pensar que seria seu último. Os imbróglios com a Justiça o haviam confinado em cárcere privado e ele conduzira a montagem à distância. É um sólido, não grande Polanski, e todos esses problemas talvez tenha ajudado para que ele recebesse os prêmios de direção no Festival de Berlim e no César, o Oscar francês. Último filme? Polanski já fez quatro depois, incluindo um de seus maiores – A Pele de Vênus – e se prepara para iniciar o quinto, J’Accuse, sobre o caso Dreyfuss, com Louis Garrel. Quanto a O Escritor Fantasma, Ewan McGregor é contratado para finalizar as memórias de um político polêmico (Pierce Brosnan). Ele começa a suspeitar que seu antecessor foi morto porque sabia demais, e o mesmo poderá ocorrer com ele. A cena da perseguição na barca é brilhante.

Cinemax, 19H30. Reprise, Colorido, 128 min.

VEJA TAMBÉM

O Último Comandante

El Último Comandante. (Costa Rica, 2010.) Dir. de Vicente Ferraz e Isabel Martinez, Com Damián Alcázar.

A vida de um comandante esquecido da revolução sandinista e o que ocorreu com a Nicarágua. Apesar das críticas duras, o tema impõe-se e a obra pede revisão.

Canal Brasil, 19H45. Reprise, Colorido, 96 min.

Quem Quer Ser Um Milionário?

Slumdog Millionaire. (Inglaterra/Eua, 2008.) Dir. de Danny Boyle, com Dev Patel, Freida Pinto.

Dev Patel participa de um quiz show. Conseguirá chamar a atenção da mulher amada? Conseguirá ser um milionário? Oito Oscars incluem melhor filme e direção.

PARAMOUNT, 9 H/22H20. Colorido, 117 min.

Streaming

BIOGRAFIA

Victoria e Abdul

Em 1887, uma amizade inesperada surge entre a rainha da Inglaterra e um funcionário indiano da coroa. Ainda que muito ficcionalizado, emociona.

Telecine Play, 2017, 107 min.

DRAMA

Kids in Love

Num ano sabático antes da universidade, Jack descobre o exótico submundo de Londres. Mas essa nova experiência traz resultados inesperados.

NETFLIX, 2016, 86 min.

AÇÃO

O Homem Mais Procurado do Mundo’

Mostra uma operação da CIA e do exército americano no Paquistão, quando eles tentam descobrir o esconderijo de Osama Bin Laden.

Telecine Play, 2012, 101 min.

Matheus Mans

DVD

Florence Delay, uma não profissional, interpreta a jovem Joana, heroína francesa que morreu na fogueira, acusada de bruxaria, e foi reabilitada como santa da Igreja Católica. Robert Bresson conta sua história com rigor, a partir de documentos de época.

Terror

FANTASIA

Sete Minutos Após a Meia-Noite

Sempre atraído por narrativas fantásticas, J.A. Bayona conta a história de garoto que pede ajuda de árvore/monstro para tentar curar a mãe terminal.

Hbo Family, 10H22/20 H. Colorido, 108 min.