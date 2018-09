As Torres Gêmeas

World Trade Center. (Eua, 2006.) Dir. De Oliver Stone, Com Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Michael Shannon.

Steven Spielberg, com sua trilogia informal formada por O Terminal, Guerra dos Mundos e Munique, fez a mais densa e forte reflexão ficcional sobre o 11 de Setembro no cinema. Houve também o documentário de Michael Moore, Fahrenheit 11 de Setembro. Comparativamente, Oliver Stone decepciona. Diretor duas vezes vencedor do Oscar – por Platoon e Nascido em 4 de Julho –, ele fez seus melhores filmes abordando a Guerra do Vietnã e suas consequências na vida norte-americana. Aqui, até começa bem. O despertar de um bombeiro naquele dia de setembro de 2001. Sua rotina. Depois, os colegas também vão acordando e se preparando para mais um dia. A reconstituição é forte até que Nicolas Cage e Michael Peña ficam presos nos escombros. Entra em cena Michael Shannon prometendo vingança. Como o prédio, o filme desaba.

STUDIO, 15H05. Reprise, Colorido, 123 min.

VEJA TAMBÉM

Assalto à 13ª DP

Assault On Precint 13. (Eua, 2005.) Dir. de Jean-François Richet, com Ethan Hawke, Gabriel Byrne

Policiais enfrentam criminosos que querem invadir delegacia. O original de John Carpenter baseava-se no policial clássico Onde Começa o Inferno. O remake é OK, mas não tem a mesma força.

SPACE, 18H56. Reprise. Colorido, 106 min.

Você Desapareceu

Du Forsvinder. (Dinamarca, 2017.) Dir. de Peter Shenau Fog, com Trynedyrholm, Nikolaj Lie Kaas.

Elogiado drama dinamarquês sobre professora que vive impasse. O marido fraudou a escola ou está sendo vítima de uma doença grave que alterou suas faculdades mentais.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 117 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Cordel de Trancoso

Conta a história de Trancoso na Bahia, desde sua fundação pelos jesuítas, passando pelos hippies dos anos 70 e até as festas religiosas.

ITUNES, 2018, 80 min.

AVENTURA

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

O último capítulo da saga de Katniss Everdeen chega à Netflix. Aqui, contam-se os esforços de assassinar o presidente Snow e libertar Panem. É entusiasmante.

NETFLIX, 2015, 136 min.

SÉRIE

Jack Ryan

Gosta de ação? A série Jack Ryan pode ser uma boa opção. Ela acompanha a jornada de um analista da CIA que depara com transações suspeitas.

Prime Video, 2018, 50 min.

Matheus Mans

DVD

PRECAUÇÃO ANTE UMA PROSTITUTA

Alemanha/Itália, 1971.

Um dos filmes menos conhecidos de Rainer Werner Fassbinder ganhou remontagem para a América Latina. Os bastidores de uma filmagem – diretor, atores, ninguém se entende quando o prazo está terminando e ainda faltam recursos (e muitas cenas).

Juvenil

COMÉDIA

Quase 18

Os problemas da adolescência. E para Nadine a vida fica mais complicada quando a melhor amiga começa a namorar seu irmão e ela se sente ‘encalhada’. O riso fica amargo.

MAX-UP, 19H10. Colorido, 104 min.