Paris Está em Chamas?

Paris Brûle-T-Il? Is Paris Burning? (França, 1965.) Dir. de René Clément, com Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Alain Delon, Leslie Caron, George Chakiris, Gert Froebe, Yves Montand, Glenn Ford, Simone Signoret, Orson Welles.

Em 1944, Hitler deu ordem a seus generais para que destruíssem Paris, mas a ação da resistência conseguiu salvar a capital francesa. Épico de Clément visa a resgatar esse momento único. Em monografia sobre o diretor, André Farwagi observa que a massa, no cinema de Clément, nunca é anônima, mas a soma de muitas personalidades. Faz sentido, portanto, que um elenco de astros e estrelas interprete o filme. Algumas cenas são fortes – o encontro de Leslie Caron com o marido, na estação; o fuzilamento de estudantes, no Bois de Boulogne. Críticos apontam no filme o que já era um movimento de direitização da sociedade francesa, em meados dos anos 1960, precedendo a reação que terminou por truncar, anos depois, o célebre Maio de 68.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B e Colorido, 173 min.

VEJA TAMBÉM

Cidade de Deus

(Brasil, 2001.) Dir. de Fernando Meirelles, com Matheus Nachtergaele, Alexandre Machado, Leandro Firmino, Douglas Silva, Alice Braga, Seu Jorge.

O polêmico filme adaptado do livro de Paulo Lins sobre a disputa pelo tráfico na Cidade de Deus teve quatro indicações para o Oscar.

FX, 20H30. Reprise, Colorido, 135 Min.

A Despedida

(Brasil, 2014). Dir. de Marcelo Galvão, com Nelson Xavier, Juliana Paes.

O velho Almirante e sua jovem amante. Ou de como o sexo na terceira idade mantém vivo esse velho que se recusa a abrir mão dos prazeres da carne. Vencedor de quatro Kikitos no Festival de Gramado.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 90 min.

Streaming

SÉRIE

O Assassinato de Gianni Versace

Segunda temporada de American Crime Story, esta boa produção mostra a morte do estilista Gianni Versace.

Fox Play, 2018, 50 min.

AVENTURA

Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Épica conclusão da aventura de Bilbo Bolseiro, mostra grupo de anões tentando enfrentar elfos e orcs na Batalha dos Cinco Exércitos.

Telecine Play, 2014, 136 min.

DRAMA

Jantar com Beatriz

Beatriz é uma ativista ambiental que, por um acaso do destino, se vê na mesma casa que um famoso e pouco correto empresário. Ótima atuação de Salma Hayek.

NOW, 2018, 81 min.

Matheus Mans

DVD

Intitulado no original Uomini Contro, Homens Contra, o clássico antimilitarista do diretor Rosi mostra soldados que se rebelam contra general enlouquecido e são levados a corte marcial. Do elenco participam Gian-Maria Volontè, Alain Cuny.

Juvenil

AÇÃO

Kingsman – Serviço Secreto

A história do garoto treinado para desenvolver habilidades no serviço secreto se converteu num grande sucesso.

FOX, 18H05. Reprise, Colorido, 129 min.