Star Wars – Episódios IV, V e VI

Neste mês em que Han Solo – Uma Aventura Star Wars chega ao NOW, os canais da rede Telecine revisitam a saga criada por George Lucas. Justamente nesta terça, 25, passam em sequência os três filmes que compõem a primeira trilogia, mas que depois, cronologicamente, passaram a ser a segunda. A construção do herói, ou de como Luke Skywalker enfrenta o vilão Darth Vader, que não é outro senão Anakin Skywalker, seu pai, que se rendeu ao lado escuro da Força. O próprio Lucas dirigiu o episódio rebatizado como Uma Nova Esperança, de 1977. Vieram depois O Império Contra-Ataca, de Irvin Kershner, de 1980, o melhor de todos, e o fecho da saga edipiana em O Retorno do Jedi, de Richard Marquand, de 1983. Os três programas somam quase 7 horas, ou 490 min – de efeitos e muita diversão. Através deles, Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill entraram para o imaginário de gerações de espectadores.

Telecine Cult, Á Partir das 17h20.

O Candidato Honesto

(Brasil, 2014.) Dir. de Roberto Santucci, com Leandro Hassum, Antônio Pedro, Ellen Roche.

Neste ano de eleição, o público deve ter-se saturado de políticos, porque, ao contrário do original, O Candidato 2 fracassou nos cinemas. Reveja O Candidato 1 e divirta-se.

Warner, 18h48. Reprise, colorido, 107 min.

Jumanji – Bem-Vindo à Selva

Jumanji – Welcome To The Jungle. (EUA, 2017.) Dir. de Jake Kasdan, com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Jogadores são sugados para dentro de jogo na selva – e ameaçam ficar presos para sempre. O ex-The Rock e Jack Black roubam a cena.

HBO2, 22h. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

COMÉDIA

Uma Quase Dupla

Mostra a mistura de uma investigadora ágil da cidade com a tranquilidade de um delegado do interior. Comédia nacional diferente do usual.

Google Play, 2018, 89 min.

DRAMA

Estrelas de Cinema Nunca Morrem

Um homem recebe a ligação de um hotel, afirmando que sua antiga paixão, uma estrela de Hollywood, entrou em choque e clama por sua presença.

Prime Video, 2017, 105 min.

DOCUMENTÁRIO

Sepultura Endurance

Apresentando filmagens de shows e entrevistas com lendas do metal, esse documentário acompanha os esforços e o sucesso mundial do Sepultura. Bom para os fãs.

Netflix, 2017, 93 min.

DVD

INSPIRAÇÃO TRÁGICA

EUA, 1947. Dir. de Peter Godfrey.

Barbara Stanwyck dá um tempo nas suas mulheres poderosas (e fatais) e banca a vítima de Humphrey Bogart. Eles se casam, e quando ela descobre as circunstâncias da morte da mulher anterior dele, começa a suspeitar que será a próxima vítima. Noir de qualidade.

Crianças

COMÉDIA

Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood

Circo tradicional abriga leilões de gado e os artistas revolvem criar número especial para tentar resgatar o público. Renato Aragão e a filha, Livian.

Telecine Pipoca, 18h20. Colorido, 99 min.