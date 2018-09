Assista na Tv

Filmes

Vidas Secas

(Brasil, 1963.) Dir. de Nelson Pereiras dos Santos, com Átila Iório, Maria Ribeiro, Jofre Soares.

Em 1960, Nelson Pereira já fora ao Nordeste com a disposição de filmar o livro de Graciliano Ramos. Mas choveu e o sertão ficou florido. Três anos depois, de volta, encontrou o cenário ideal e fez um dos marcos do Cinema Novo. Estética da fome – Fabiano, Sá Vitória, os meninos e a cachorra Baleia. O som estridente da roda da carreta. O menino que repete “Inferno, inferno”, a morte de Baleia. Passados mais de 50 anos, muita coisa mudou nesse País, mas o filme permanece. O British Film Institute votou-o como o único filme brasileiro a integrar uma cinemateca ideal de 360 obras. Nelson colocou o povo na tela e conseguiu fazer do sol que ofusca Fabiano e sua família muito mais que um flagelo social. Há uma dimensão ontológica, existencial. Ecos de Michelangelo Antonioni, de Alain Resnais. Uma das obras-primas de Nelson.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, P&B, 103 min.

VEJA TAMBÉM

O Auto da Compadecida

(Brasil, 2000.) Dir. de Guel Arraes, com Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Marco Nanini, Fernanda Montenegro.

Microssérie de TV, remontada para virar filme. Toda a graça da obra de Suassuna. João Grilo e Chicó caem na estrada aplicando seus golpes. E tudo converge para o julgamento no céu.

Canal Brasil 13h30. Reprise, Colorido,104 min.

Os Comancheros

The Comancheros. (Eua, 1961). Dir. de Michael Curtiz, com John Wayne, Stuart Whitman, Ina Balin, Lee Marvin.

Wayne, como capitão do exército, prende jogador que matou filho de juiz, mas ambos se unem contra os ‘comancheros’, brancos que vendem armas e bebidas aos índios.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 107 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programção da TV fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

O Homem Urso

Mostra a vida de Timothy Treadwell, ecologista e especialista em ursos que, por 13 verões, foi para o Alasca viver desarmado entre os animais.

Amazon Pr. Video, 2005, 100 min.

AÇÃO

Busca Alucinante

Três histórias se conectam numa loja de penhores: dois racistas viciados em drogas, um homem que procura pela esposa raptada e o sósia de Elvis que busca reconhecimento.

Itunes, 2013, 113 min.

DRAMA

Lane 1974

Conta a incrível história real de Lane, uma garota de 13 anos que, desde cedo, precisou lidar com os mais diversos problemas em sua casa, como cuidar dos irmãos. Emociona.

NOW, 2017, 81 min.

DVD

E UM DOS NOSSOS AVIÕES NÃO REGRESSOU

GRÃ-BRETANHA, 1942.

A Lume está colocando seu acervo a preço de liquidação. Uma das obras que vale resgatar é essa realização da dupla Emeric Pressburger/Michael Powell. Avião militar inglês cai em território ocupado por nazistas e a tripulação tenta sobreviver. Scorsese ama o filme.

Crianças

INFANTIL

A Princesinha

Alfonso Cuarón e sua particular versão de Cinderela. Quando seu pai vai para a guerra, garota é enviada para internato. Com a morte dele, ela vira a criada da instituição.

HBO Family, 14H., Reprise, 98 min.