Cleópatra

(Brasil, 2008.) Dir. de Júlio Bressane, com Alessandra Negrini, Miguel Fallabela.

O cinema contou muitas vezes a história de Cleópatra, mas a versão mais famosa segue sendo a de Joseph L. Mankiewicz, com Elizabeth Taylor. O Brasil deu sua contribuição ao tema, e através de um dos autores mais eruditos do País. Júlio Bressane propõe uma Cleópatra lírica, não épica. E, como sempre nos seus filmes, o que está em discussão é a linguagem. A Cleópatra que lhe interessa é a eternizada no imaginário popular – o mito da grande sedutora. Situada na confluência entre Oriente e Ocidente, a personagem vive romances emblemáticos com Júlio César e Marco Antônio. Tudo é bipolar, até o extraordinário uso da cor. Vermelhos e azuis sobre fundos de dourados, que remetem ao culto do sol. No papel-título, brilha Alessandra Negrini. Bela! E nesta segunda, 24, termina a novela Orgulho & Paixão, na Globo, em que ela está ótima, formando uma dupla impagável com Grace Gianoukas.

Canal Brasil, 22H. Reprise. Colorido, 116 min.

Vazante

(Brasil, 2017.) Dir. de Daniela Thomas, com Adriano Carvalho, Fabricio Boliveira, Sandra Corveloni.

Senhor de escravos casa-se com menina que ainda brinca de bonecas. A diretora provocou polêmica com seu olhar sobre o Brasil colonial, e a escravidão. A polêmica segue com Banquete, nos cinemas.

Canal Brasil, 23H40. Reprise. Colorido, 116 min.

Streaming

DRAMA

Como Nossos Pais

,Filmaço de 2017, Como Nossos Pais mostra os conflitos de uma mulher de meia-idade: o marido distante, a mãe doente e o compromisso com os filhos.

Telecine Play, 2017, 105 min.

AÇÃO

Bleach

Mais uma adaptação dos mangás distribuída pela Netflix. Desta vez é de Bleach, trama que mostra a jornada de um rapaz como ceifeiro de almas. Melhor que Death Note.

NETFLIX, 2018, 108 min.

COMÉDIA

A Festa

Filme passado em um só ambiente, A Festa explora as relações entre as pessoas quando colocadas em situações indesejadas. Divertidíssimo.

ITUNES, 2018, 71 min.

Matheus Mans

DVD

Se Meu Apartamento Falasse

EUA, 1960. New Line Home Video.

Terror

FANTASIA

Aliens Vs. Predador 2

Aliens desembarcam numa pequena cidade e começam a dizimar a população. E, para complicar, surge um predador para combater os ETs. Difícil saber por quem torcer.

FX, 22H. Reprise, Colorido, 94 min.