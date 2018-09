O Formidável

Le Redoutable. (França, 2017.) Dir. de Michel Hazanavicius, com Jean Dujardin, Stacy Martin, Bérénice Bejo.

Michel Hazanavicius, o diretor de O Artista, baseou-se no livro de Anne Wiazemsky, ex-mulher de Jean-Luc Godard, para traçar esse perfil pouco lisonjeiro do autor mais icônico da nouvelle vague. Hazanavicius veio do cinema comercial. Jura que não foi movido por nenhum desejo de vingança. Tocou-o o que chamou de ‘patetismo’ do personagem. Em 1968, no célebre Maio, Godard é um homem, mais que um diretor, em crise. Louis Garrel chega a ficar nu, para expor sua vulnerabilidade. A crítica de esquerda da época desaprova sua revolução (maoista) entre quatro paredes de A Chinesa, e suas tentativas de participar das assembleias de intelectuais e estudantes na Sorbonne convulsionada colhem mais vaias que aplausos. Ele até perde os óculos, e a não enxerga nada, durante uma manifestação. Anne morreria no fim de 2017. Teve tempo de ver o filme, e gostar.

Telecine Cult, 22H. Inédito, Colorido, 107 min.

VEJA TAMBÉM

Houve Uma Vez Dois Verões

(Brasil, 2003.) Dir. de Jorge Furtado, com André Arteche, Ana Maria Mainieri.

Um amor de verão. O casal se aproxima, faz sexo, ela some. Quando reaparece, está grávida. Talvez o melhor longa de ficção do gaúcho Furtado. Uma joia. E a atriz Ana Maria Mainieri é encantadora.

Canal Brasil, 19H35. Reprise, Colorido, 75 min.

Paraísos Artificiais

(Brasil, 2012.) Dir. de Marcos Prado, com Nathalia Dill, Luca Bianchi.

Casal encontra-se num festival de música eletrônica. Separam-se, e reencontram-se, anos depois. Nathalia é ótima na novela Orgulho e Paixão, que está terminando – na Globo, na segunda, 24.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 95 min

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

Toy Story

Todos os filmes de Woody e Buzz voltaram à Netflix. Vale a pena rever desde o primeiro. Afinal, não é sempre que se encontra uma trilogia de animação tão emocionante.

NETFLIX, 1995, 81 min.

AVENTURA

Um Conto de Sereia

Uma jovem se muda para uma pacata cidade pesqueira. Ao explorar o local, ela encontra a sereia Coral, com quem cria uma forte amizade. Bom para crianças bem pequenas.

Telecine Play, 2016, 91 min.

DRAMA

A Amante

Um homem dominado pela família vive um intenso caso de amor, que o fará ver que o seu mundo vai além das convenções.

NOW, 2018, 93 min.

Matheus Mans

DVD

CRISTO PAROU EM EBOLI

Itália, 1979. Dir. de Francesco Rosi

Baseado no romance de Carlo Levi, um grande filme subestimado de Rosi, figura seminal do cinema italiano. Médico é confinado pelo fascismo numa comunidade interiorana. Não pode nem exercer. E descobre um mundo primitivo feito de solidariedade e companheirismo.

Juvenil

POLICIAL

O Mistério da Torta de Pêssego

Mulher possui a confeitaria mais popular da cidade interiorana. Uma rival abre seu negócio na mesma rua e aparece morta. Olha a torta...

HBO FAMILY, 13H38. Colorido, 86 min.