Eu Tu Eles

(Brasil, 2000.) Dir. de Andrucha Waddington, com Lima Duarte, Regina Casé, Stênio Garcia, Luiz Carlos Vasconcelos.

Baseado – levemente – numa história real, o filme poderia se chamar Dona Marlene e Seus Três Maridos, porque conta como sertaneja acumula companheiros e, de repente, está vivendo com nada menos que três. Há quase 20 anos, filmes como o de Andrucha e também Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, provocaram polêmica pelo que alguns críticos definiam como sua ‘cosmética da fome’, em oposição à estética da fome do Cinema Novo. O próprio Andrucha defendeu-se – o tema de seu filme não é a fome, exceto a de amor, e portanto não via motivo nenhum para ter de ficar preso ao estilo de fotografia de clássicos como Vidas Secas e Os Fuzis. Nesse caso, sim , estaria falsificando a realidade. Elenco, trilha, tudo é impecável. E o destaque serve para lembrar que, nesta semana – dia 18 –, o canal brasileiro está completando 20 anos.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 102 min.

Os Caubóis do Apocalipse

(Br., 2018.) Dir. de Diego Da Costa, com Brás Antunes, Cacá Ottoni, Rafael Imbroisi.

Garoto sonha reunir parceiros de uma banda que teve na infância. A ideia é gravar CD para estourar na internet. O fim da juventude visto numa perspectiva interiorana, pouco frequente na produção nacional.

Canal Brasil, 20 H. Inédito, Colorido, 85 Min.

Dona Flor e Seus Dois Maridos

(Eua, 1976.) Dir. de Bruno Barreto, Com Sonia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça, Mara Rúbia, Nelson Xavier.

Sonia Braga como heroína de Jorge Amado. E, na trilha, O Que Será, Que Será?, de Chico e Francis Hime, na voz de Simone. Parabéns pelos 20, Canal Brasil!

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 118 min.

Streaming

DRAMA

A Última Ceia

Hank é um amargurado agente penitenciário do corredor da morte que começa um caso improvável com a mulher de um homem sob sua supervisão. Emocionante.

Amazon Pr. Video, 2001, 111 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Ela

Um escritor solitário encontra o amor onde menos espera: em um sistema operacional que o ajuda a administrar sua vida. Atuação impecável de Joaquin Phoenix.

ITUNES, 2013, 126 min.

ANIMAÇÃO

Os Incríveis

Nesta ótima animação da Disney, uma família de super-heróis precisa voltar à ativa para derrotar um poderoso vilão.

Telecine Play, 2004, 115 min.

DVD

MANON 70

França, 1970. Dir. de Jean Aurel, com Catherine Deneuve.

Em fase de liquidação na 2001 o longa que o francês Aurel adaptou da obra famosa do Abade Prévost, Manon Lescaut. Catherine Deneuve divide-se entre amante jovem (e fogoso) e o velho ‘protetor’. O livro também inspirou a ópera de Puccini, mas a trilha é de Serge Gainsbourg.

Crianças

FANTASIA

O Retorno do Pequeno Elfo

Na época do Natal, Hugo e os amigos embarcam numa grande aventura – o retorno à terra encantada dos elfos. Produção da Dinamarca, diversão garantida para pequenos.

Telecine Fun, 18H15. Inédito,90 min.