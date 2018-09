Filmes

A Glória e a Graça

(Brasil, 2017.) Dir. de Flávio Ramos Tambellini, com Carolina Ferraz, Sandra Corveloni, César Mello, Roberto Maya.

Havia gente inconformada porque A Glória e Graça concorria em dez categorias na grande festa da Academia Brasileira de Cinema, na terça, 18, à noite, no Rio. O filme terminou recebendo três troféus Grande Otelo – melhor roteiro, fotografia e atriz coadjuvante. Sandra Corveloni é ótima atriz, mas não foi só ela a surpreender-se com sua vitória. Nenhum dos três prêmios foi particularmente merecido, pelo contrário, mas talvez se possa voltar a A Glória e a Graça para tentar entender o prestígio do filme na Academia. Uma travesti que se afastou da família, e da irmã, tenta retomar os laços, agora que essa última está morrendo de câncer. Na época do lançamento, a grande polêmica veio do fato de uma mulher cis, Carol Ferraz, fazer a trans – e havia o precedente de Daniela Vega em Uma Mulher Fantástica, de Sebastian Lelio, que ganhou o Oscar.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 94 min.

A Pele Que Habito

La Piel Que Habito. (Espanha, 2011.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes.

Um dos mais estranhos e belos filmes de Almodóvar, que homenageia Georges Franju, Les Yeux Sans Visage. Cirurgião vinga-se do homem que considera responsável pela morte da filha.

Paramount, 20h30. Colorido, 120 min.

Perdidos na Noite

Midnight Cowboy. (EUA, 1969.) Dir. de John Schlesinger, com Jon Voight, Dustin Hoffman, Brenda Vaccaro.

Texano vai para Nova York em busca de sucesso e termina se prostituindo. Seu único amigo nessa vida miserável é um cara doente. Oscars de filme, direção e roteiro.

Telecine Cult, 23h50. Reprise, colorido, 113 min.

Maze Runner: Correr ou Morrer

Na Terra pós-apocalíptica, Thomas acorda sem memória numa comunidade isolada de garotos. Logo ele descobre que está preso em um labirinto mortal. Bom passatempo.

Telecine Play, 2014, 111 min.

Três Esposas, Um Marido

Reality show mostra a rotina de famílias poligâmicas e mórmons fundamentalistas no deserto do Utah. Interessante.

Netflix, 2018, 47 min.

Esplendor

Mostra o comovente relacionamento entre uma profissional de audiodescrição e um renomado fotógrafo, que está lentamente perdendo a visão.

Itunes, 2018, 101 min.

HERMANO

Venezuela, 2010. Dir. de Marcel Rasquin.

Dois irmãos que jogam num time pequeno de futebol. Um sonha seguir carreira, o outro se engaja em questões sociais. Quando um olheiro os convida para um grande time, cria-se a tensão. Um grande filme venezuelano que vale descobrir, e admirar.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar

A dupla de detetives Mulder e Scully, David Duchovny e Gillian Anderson voltam à ativa para investigar casos de abduções que intrigam o FBI.

FOX, 11h50. Colorido, 108 min.