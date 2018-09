Dois na Gangorra

Two For The Seesaw. (Eua, 1962.) Dir. de Robert Wise, com Robert Mitchum, Shirley Maclaine.

Montador (com Mark Robson) do clássico Cidadão Kane, de Orson Welles, Bob Wise tornou-se diretor de filmes de gênero – terror. Nos anos 1940 e 50, o clássico de boxe Punhos de Campeão e a ficção científica O Dia em Que a Terra Parou deram-lhe prestígio, mas a geração de Godard e Truffaut, na revista Cahiers du Cinéma, não o tinha em alta conta. Diziam que, ao contrário do nome, não era ‘wise’, sábio. Entre a chuva de Oscars que recebeu por Amor, Sublime Amo0r e receberia, de novo, por A Noviça Rebelde, Wise surpreendeu todo mundo com esse filme basicamente centrado num casal. Divorciado vai para Nova York e se envolve com dançarina. São dois solitários. Luchino Visconti dirigiu a versão no teatro, em Paris, com Annie Girardot. Wise usa lentes de externas para um filme que é basicamente pequeno, de internas. O estranhamento estético impõe-se.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P& B, 119 min.

Victoria e Abdul – O Confidente da Rainha

Victoria & Abdul. (Eua, 2017.) Dir. de Stephen Frears, com Judi Dench, Ali Fazal.

Pequeno funcionário indiano torna-se confidente da Rainha Victória, que está velha e doente. Na contramão de A Rainha, Frears filma agora a tentativa de deposição da soberana.

Telecine Premium, 14 H. Inédito, Colorido, 112 min.

O Amor no Divã

(Brasil, 2016.) Dir. de Alexandre Reinecke, com Zezé Polessa, Daniel Dantasa, Fernanda Paes Leme.

Zezé, como terapeuta de casais, se envolve demais com par de clientes e o resultado é que seu casamento entra em crise. Bom elenco, algumas observações interessantes.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 88 min.

Streaming

SÉRIE

BoJack Horseman

Uma das séries mais esquisitas e cultuadas dos últimos tempos, BoJack Horseman acaba de ganhar mais uma temporada. Tão boa quanto as outras.

NETFLIX, 2018, 26 min.

MUSICAL

The Rocky Horror Picture Show

Ótimo musical, mostra um casal que descobre Rocky, criação de um excêntrico cientista. Com Susan Sarandon.

Google Play, 1975, 97 min.

DRAMA

Evereste

Evereste mostra dois grupos que sofrem um acidente ao tentar escalar o famoso monte. Apesar de alguns problemas na execução, é um bom filme para passar o tempo.

ITUNES, 2015, 116 min.

DVD

O fecho da trilogia de Rainer Werner Fassbender sobre a Alemanha do pós-guerra. Os outros dois filmes são O Casamento de Maria Braun e Lola. Urso de Ouro em Berlim, mostra repórter que investiga por que antiga estrela do nazismo viciou-se em morfina.

POLICIAL

1 contra Todos

Advogado é confundido com traficante e vai preso. Uma série com direção (Breno Silveira) e elenco (Júlio Andrade) dos mais competentes. Prepare-se para emoções fortes.

FOX, 18H05. Colorido, 60 min.