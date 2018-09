Patti Cake$

Patti Cake$. (Eua, 2017.) Dir. de Geremy Jasper, com Danielle Macdonald, Bridget Everett, Mamoudou Athie, Cathy Moriarty.

Você, com, certeza, já ouviu a expressão white trash, lixo branco, aplicada a anglo-saxões, brancos e protestantes que não se integram na sociedade norte-americana e vivem à margem. Patti Cake$ conta a história de garota que trabalha como garçonete e tem um amigo com quem divide sonhos. Patti é boa de rap, mas esse é um território predominantemente masculino, e dominado pelos negros. Patti, que vive em guerra com a mãe, participa de um concurso musical. Ganhar significaria dar a volta por cima. Produção indie do brasileiro Rodrigo Teixeira, você seria capaz de jurar que Patty Cake$ era filme de Oscar e que Danielle Macdonald e Cathy Moriarty seriam indicadas para os prêmios da Academia. O Oscar preferiu, e premiou, outros filmes sobre mães e filhas, avós e netas. Não importa, é um belo programa.

Telecine Premium, 23H55. Inédito, Colorido, 109 min.

VEJA TAMBÉM

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (Eua, 1968.) Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Ralph Bellamy.

Clássico sobre mulher que gera o filho do Diabo. Clima perturbador. Logo em seguida, a mulher de Polanski, Sharon Tate, seria assassinadas, criando a aura de filme maldito.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 137 Min.

Doida Demais

(Brasil, 1989.) Dir. de Sérgio Rezende, com Vera Fischer, Paulo Betti, José Wilker, Carlos Gregório.

O filme de estrada de Sérgio Rezende, com Vera Fischer como falsificadora perseguida pelo amante e que foge com piloto de avião pelas entranhas desse Brasil imenso.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 100 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Juventudes Roubadas

Alicia Vikander e Kit Harington são jovens que crescem e amadurecem durante a 1.ª Guerra. Os efeitos disso, porém, acabam recaindo sobre suas vidas.

NETFLIX, 2014, 129 min.

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 2

Po e ‘Os Cinco Furiosos’ trabalham para manter o Vale da Paz em segurança. Contudo, um novo vilão aparece com a pretensão acabar com as artes marciais.

Telecine Play, 2011, 91 min.

TERROR

A Noite Devorou o Mundo

Um homem vai à casa da ex-mulher e lá adormece. Quando acorda, o mundo sofreu um apocalipse zumbi. Surpreende.

Itunes, 2018, 93 min.

Matheus Mans

DVD

VIOLETA FOI PARA O CÉU

Chile, 2011. Dir. de Andrés Wood.

Francisca Gavilán é excepcional na cinebiografia de Violeta Parra, que retrata a cantora e compositora chilena como era – uma mulher engajada, intensa, apaixonada. O diretor Wood cria a metáfora do condor para expressar seu incontornável desejo de liberdade.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tá Chovendo Hambúrguer

Inventor quer acabar com a fome no mundo, mas a sua máquina que produz alimentos inunda a Terra de comida.

FOX, 18H20. Reprise, colorido, 90 min.