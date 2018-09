Fanny e Alexander

Fanny Och Alexander. (Suécia,. 1982.) Dir. de Ingmar Bergman, com Pernilla Allwin, Bertil Guve, Erland Josephsson, Harriet Andersson.

Vencedor dos Oscars de filme estrangeiro, direção de arte, figurinos e fotografia – um trabalho suntuoso de Sven Nykvist –, esse belíssimo filme foi planejado para ser o último de Bergman, mas ele seguiu escrevendo roteiros e fazendo filmes para TV. A história, parcialmente autobiográfica, aborda a relação famíliar – um pastor religioso que aterroriza mulher e filhos com visões do inferno. O filme abre-se com um jantar de Natal e todo o desenvolvimento da trama é visto peloas olhos do garoto, que não deixa de ser o próprio Bergman. O grande diretor sueco morreu em julho de 2007. Neste ano, a Suécia e o mundo comemoraram, também em julho, seu centenário. Ele pode até ter feito filmes melhores – O Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Gritos e Sussurros –, mas é um programa imperdível para cinéfilos.

Telecine Cult, 12H15. Reprise, Colorido, 197 min.

Rio Vermelho

Red River.. (Eua, 1948.) Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dreu, John Ireland.

Pai e filho adotivo, Wayne e Clift, brigam durante transporte de manada. E Clift ainda fica disputando com John Ireland quem tem a pistola maior. Uma obra-prima do western.

Telecine Cult, 0H20. Reprise, P& B, 133 min.

Brinquedo Assassino 2

Child’s Play 2. (Eua, 1990.) Dir. de John Lafia, com Alçex Vincent, Jenny Agutter, Gerrit Graham.

No segundo filme da série, o boneco endemoniado Chuck continua tentando se apossar do corpo e da alma do pequeno Andy. O horror, o horror. Cenas de assustar.

TCM, 23H47. Reprise, Colorido, 84 min.

Streaming

DRAMA

Além do Homem

Filme extremamente metafórico que conta a história de um brasileiro, radicado na França, que volta ao seu país de origem para escrever um livro. Vale a pena dar uma chance.

LOOKE, 2018, 92 min.

JUVENIL

Nerve

Uma garota se inscreve em um desafio virtual. Lá, ela precisa cumprir algumas tarefas enquanto o mundo a acompanha pela internet.

Telecine Play, 2016, 96 min.

ROMANCE

Amor à primeira briga

Madeleine e Arnold são opostos. Água e vinho. No entanto, a falta de perspectiva e dúvidas sobre o futuro os une. Emocionante e conta com uma bela história.

ITUNES, 2014, 100 min.

Matheus Mans

DVD

A PRINCESA DE NEBRASKA

EUA, 2008. Dir. de Wayne Wang.

A tumultuada experiência de uma garota chinesa que vai estudar nos EUA. Seu ex-namorado se envolveu com outro homem e agora se prostitui. Ela própria está tendo um caso com uma mulher – e pensando em abortar. Pode parecer chocante, mas o diretor filma com delicadeza.

Juvenil

FANTASIA

Avatar

Ainda faltam dois anos para a estreia da sequência do filme mais rentável de todos os tempos, prevista para 2020. Reveja o um, com seu universo de cores e magia.

FOX, 22H25. Reprise, Colorido, 158 min