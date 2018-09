Filmes

O Planeta dos Macacos

The Planet Of The Apes. (EUA, 1968.) Dir. de Franklin J. Schaffner, com Charlton Heston, Linda Harrison.

Contemporânea de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, a adaptação do livro de Pierre Boulle por Michael Wilson e Rod Serling ostenta a fama de ser uma das grandes ficções científicas do cinema. Mas difere muito do clássico de Kubrick, que segue uma linha mais filosófica e até metafísica, enquanto Schaffner carrega na aventura. Charlton Heston faz astronauta sem rumo no espaço, cuja nave aterrissa num planeta dominado por macacos. Você suspeita que planeta é esse, mas o caso – olha o spoiler – só se resolve na última cena. Na época, o sucesso foi tão grande que deu origem a uma série. Anos mais tarde, Tim Burton fez o remake, com Mark Wahlberg. E, mais recentemente, Matt Reeves iniciou outra série, do ponto de vista dos macacos, e de César/Andy Serkis. Oscar de maquiagem – um trabalho antológico de John Chambers.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 111 min.

VEJA TAMBÉM

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes. (Inglaterra, 2009.) Dir. de Guy Ritchie, com Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel Mcadams.

Seu amigo Watson vai se casar, o sinistro Lord Blackwood quer dominar a Inglaterra e o mundo. A vida não anda fácil para o mestre da dedução Sherlock Holmes. Grande diversão.

Space, 16h08. Reprise, colorido, 134 min.

Sherlock Holmes – O Jogo de Sombras

Sherlock Holmes – A Game Of Shawdows.(EUA, 2011.) Dir. de Guy Ritchie, com Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel Mcadams.

Sequência do anterior, Holmes e Watson enfrentam vilão que quer promover a guerra.

Space, 18h33. Reprise, colorido, 129 min.

Streaming

DRAMA

Amores de Chumbo

Miguel e Lúcia estão prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, mas a chegada de Maria Eugênia atrapalha os planos do casal por conta de antigas memórias.

NOW, 2018, 98 min.

SÉRIE

Six Dreams

Mostra bastidores da liga espanhola de futebol, acompanhando a rotina de três jogadores, dois treinadores e um presidente de clube.

Amazon Pr. Video, 2018, 60 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Um Caso de Amor

Apaixonado por uma barista, um jovem escritor vai fazer de tudo para se tornar o homem dos sonhos da moça, incluindo aí criar um perfil falso na internet. Divertidinho.

Netflix, 2013, 91 min.

DVD

L’ EAU A LA BOUCHE – AMOR LIVRE

França, 1960. Dir. de J.D. Valcroze.

Bernadette Laffont, Françoise Brion, Alexandra Stewart. Todas eram jovens e belas por volta de 1960, quando Jacques Doniol Valcroze as filmou naquele castelo. A nouvelle vague estava começando, o tema da liberdade, inclusive sexual, estava na ordem do dia.

Crianças

AVENTURA

Troia

A Ilíada revista por Wolfgang Petersen. Grandes cenas de ação e astros como Brad Pitt e Eric Bana imprimindo carisma a heróis como Aquiles e Heitor, mitológicos.

HBO Plus, 17h10. Colorido, 163 min.