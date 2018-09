O Silêncio dos Inocentes

The Silence Of The Lambs. (Eua, 1991.) Dir. De Jonathan Demme, Com Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Diane Baker.

Mais recente filme a vencer o ‘Big Five’ – os cinco principais Oscars, após Aconteceu Naquela Noite, de Frank Capra, e Um Estranho no Ninho, de Milos Forman –, o longa de Jonathan Demme mostra Jodie Foster como agente do FBI que é recrutada para trabalhar com o doentio Hannibal Lecter, preso por canibalismo. Só ele poderá ajudá-la a desvendar o mistério da identidade de um serial killer que está matando mulheres. Os atores são excepcionais, a psicanálise da América é intensa, mas o filme, de alguma forma, não é tudo aquilo que a superconsagração nos prêmios da Academia sugere. O próprio Demme fez coisa melhor – Totalmente Selvagem, com Melanie Griffith. Ted Tally assina o roteiro adaptado do livro de Thomas Harris, que já havia inspirado Caçador de Assassinos/Dragão Vermelho, de Michael Mann, com William Petersen, em 1986.

Telecine Cult, 22H. Reprise, Colorido, 118 min.

A.I. – Inteligência Artificial

A.I. – Artificial Intelligence. (Eua, 2001.) Dir. De Steven Spielberg, Com Jude Law, Haley Joel Osment, Frances O’connor, William Hurt.

Spielberg adapta o roteiro que Stanley Kubrick deixou pronto. Uma versão hi-tech e futurista de Pinóquio – o robozinho que sonha ser menino.

PARAMOUNT, 17H55. Colorido, 147 min.

Muitos Homens Num Só

(Brasil, 2015.) Dir. De Mini Kértis, Com Vladimir Brichta, Alice Braga, Caio Blat, Sílvio Guindane.

Uma espécie de Arsène Lupin brasileiro. Vladimir Brichta rouba hotéis de luxo no Rio da belle époque, Caio Blat é o policial que o persegue, usando métodos científicos.

Canal Brasil, 19H25. Reprise, Colorido, 90 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Up: Altas Aventuras

Depois de uma vida sonhando em viajar pelo mundo, um velhinho voa em uma aventura incrível com um menino. Emocionante.

NETFLIX, 2009, 96 min.

SÉRIE

Forever

Uma casal, tentando sair da rotina, decide esquiar. Assim, eles se encontram num mundo diferente. Série dos criadores de Parks and Recreation.

AMAZON PR. Video, 2018, 30 min.

SUSPENSE

Segunda Opinião

Uma executiva desmaia durante uma reunião. Ao fazer exames, ela é informada de que tem um tumor no cérebro. A partir daí, começa a entrar num caminho fora da lei. Interessante.

Telecine Play, 2018, 94 min.

Matheus Mans

DVD

A MELHOR CASA SUSPEITA DO TEXAS

EUA, 1982. Dir. de Colin Higgins.

Xerife une-se a dona de bordel para impedir que pastor puritano feche o estabelecimento. Colin Higgins dirige, Burt Reynolds e Dolly Parton atuam. Uma boa comédia para lembrar o ator de Amargo Pesadelo e Boogie Nights, que morreu no dia 6, aos 82 anos.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Uma das grandes animações da Pixar, e uma das melhores de Hollywood nos últimos anos. O funcionamento da mente de uma menina – as cores revelam seus estados de espírito.

TNT, 18H17. Telecine Fun, 20H05.