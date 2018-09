Matador de Aluguel

Road House. (Eua, 1989.) Dir. Rowdy Herrington, com Patrick Swayze, Kelly Lynch.

Completam-se nesta sexta, 14, nove anos da morte de Patrick Swayze. Pode ser que a exibição desse filme não tenha sido feita de olho na data, mas a coincidência permite lembrar um astro que foi muito popular nos anos 1980. Swayze começou como jogador de futebol americano, tentou ser bailarino e tornou-se ator. Deu supercerto, alinhando sucessos como Ghost – Do Outro Lado da Vida, Ritmo Quente/Dirty Dancing e Caçadores de Emoção. Matador de Aluguel foi um de seus últimos filmes antes de sua morte, vítima do câncer de pâncreas. Ele faz estudante de filosofia que trabalha como segurança num bar de beira de estrada. Fica ferido numa luta e é tratado por bela médica, por quem se apaixona. O dono da cidade, Ben Gazzara, está interessado na moça e inferniza a vida dele. Swayze dá o troco. Com cenas de lutas que parecem coreografia, o filme serve como tributo para se lembrar do astro.

Telecine Cult, 19H50. Reprise, Colorido, 114 min.

Te Amarei para Sempre

The Time Traveller’s Wife. (Eua, 2009.) Dir. de Robert Schwentke, com Eric Bana, Rachel Mcadams.

Mutação genética faz com que Eric Bana viaje no tempo. Ele conhece o futuro de sua amada Rachel McAdams; ela vira o passado dele. Com direito a surpresas, no plural.

TNT, 8H29. WARNER, 10h51. Colorido,108 min.

Bellini e o Demônio

(Brasil, 2008.) Dir. de Marcelo Galvão, com Fábio Assunção, Rosane Mulholland, Caroline Abras.

O segundo filme com o detetive Bellini, dos livros de Tony Bellotto. Bellini está numa má fase quando é contrastado para localizar livro ligado a rituais satânicos.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 90 min.

Streaming

COMÉDIA

A Morte de Stalin

Um dos melhores filmes do ano, A Morte de Stalin mostra os absurdos que envolveram a morte do ditador soviético. Divertido e impactante.

LOOKE, 2018, 106 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Ótimo filme do universo Marvel, Guardiões da Galáxia mostra estranhos e divertidos aliens que tentam salvar o universo.

Telecine Play, 2017, 135 min.

DRAMA

Lady Macbeth

Mesmo sem relação com a obra de Shakespeare, esse filme usa o famoso sobrenome para contar uma história de amor e traição. Surpresa do ano passado.

NOW, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

PERDAS E DANOS

Ingl./França, 1992. Dir. de Louis Malle.

O grande Malle teve talvez as piores críticas de sua carreira pela adaptação do best seller de Josephine Hart. Jeremy Irons faz político conservador que se torna amante da namorada (Juliette Binoche) do filho. A família implode, mas a atração entre os dois é mais forte.

Terror

FANTASIA

O Lobisomem

Benicio Del Toro estrela essa recriação do mito do lobisomem. Na Inglaterra vitoriana, aristocrata volta para casa, para investigar a morte do irmão.

WARNER, 0H31. Reprise, Colorido., 119 min.