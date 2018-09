O Grande Segredo

Cloak And Dagger. (Eua, 1946.) Dir. de Fritz Lang, com Gary Cooper, Lilli Palmer, Robert Alda, Vladimir Sokolff.

Grande nome do expressionismo alemão, Fritz Lang teve de deixar a Alemanha quando Josef Goebbels quis fazer dele o diretor oficial do Terceiro Reich. Lang filmou na França, radicou-se nos EUA. Não teve uma vida fácil. Rebelde, não se sujeitava aos produtores de Hollywood e a amizade com Bertolt Brecht o tornava suspeito de esquerdismo na indústria. Mesmo assim, realizou grandes filmes – e sua obra americana, quase sempre considerada inferior à alemã, é, na verdade, muito mais rica e complexa. A guerra havia terminado – no ano anterior – quando Lang fez esse filme sobre cientista dos EUA que pesquisa na Europa como andam os preparativos dos nazistas para construir a bomba atômica. Não é dos seus maiores filmes, mas é sólido, com temas – destino, vingança – que calavam fundo no mestre. E o elenco tem peso, com Gary Cooper e Lilli Palmer.

Telecine Cult, 15H25. Reprise, P&B, 106 min.

Pra Frente, Brasil

(Brasil, 1982.) Dir. de Roberto Farias, com Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, Natália Do Valle, Cláudio Marzo, Carlos Zara.

Mulher e irmão buscam homem sequestrado pelo aparelho repressor da ditadura, enquanto a cidade enlouquece com a vitória do Brasil na Copa.

Canal brasil, 15H40. Reprise, Colorido, 110 min.

Muito Amadas

Much Loved. (França, 2015.) Dir. de Nabil Ayouch, com Loubnaabidar, Asmaa Lazak.

A vida de um grupo de prostitutas no Marrocos, numa cultura que condena esse tipo de atividade. O diretor chegou a ser jurado de morte, por ofender o Corão.

Telecine Cult, 23H50. Reprise, Colorido, 104 min

Streaming

SÉRIE

Mr. Robot

A terceira temporada de uma das melhores séries dos últimos anos chega ao streaming. Indispensável para os fãs de distopias e boas histórias.

Amazon Prime, 2017, 53 min.

ANIMAÇÃO

Next Gen

Ao ativar um robô secreto, uma garotinha e seu novo amigo unem forças para enfrentar valentões e minar um plano diabólico. Para fãs de Big Hero.

NETFLIX, 2018, 105 min.

COMÉDIA

O Melhor Professor da Minha Vida

François Foucault é forçado a aceitar a transferência para um colégio nos subúrbios de Paris, tendo que enfrentar uma outra realidade. Ótimo filme.

Telecine Play, 2017, 106 min.

DVD

AMARGO PESADELO

EUA, 1972.Dir. de Robert Aldrich.

Quatro amigos resolvem descer as corredeiras de um rio selvagem. O que era para ser diversão, aventura, vira uma experiência mortal. Vale (re)ver o clássico de John Boorman, agora como homenagem a Burt Reynolds, que morreu no dia 6, aos 82 anos.

AVENTURA

Ace Ventura – Um Detetive Diferente

Jim Carrey no seu papel de detetive de animais. Na verdade, trata-se de um duplo, porque a emissora exibe, na sequência, Ace Ventura – Um Maluco na África.

FOX, A Partir Das 12H52. 173 min.