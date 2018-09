Depois do Vendaval

The Quiet Man. (Eua, 1952.) Dir. de John Ford, com John Wayne, Maureen O’hara, Victor Mclaglen, Ward Bond, Mildred Natwick.

Nada parece mais estranho ao espírito do feminismo que esse clássico do mestre John Ford sobre homem que volta à cidadezinha da Irlanda em que nasceu, após anos na ‘América’. Ele se casa e inicia-se uma disputa pelo dote da mulher, que o irmão não quer pagar, mas ela exige, a despeito do marido. A situação evolui para uma memorável briga a socos. Muita gente seria até capaz de jurar que o Ford desse filme é machista, mas então porque renomadas feministas dos EUA admitem que se trata de um dos mais encantadores filmes já feitos? Ford, de ascendência irlandesa, cria uma Irlanda de sonho – a cidadezinha de Innesfree. O elenco, até o menor papel de coadjuvante, é perfeito. E o filme, além de premiado no Festival de Veneza, valeu ao diretor seu quarto Oscar – após O Delator, de 1935; Vinhas da Ira, de 1940; e Como Era Verde o Meu Vale, de 1941.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

A Longa Caminhada de Billy Lynn

Billy Lynn’s Long Halftime Walk. (Inglaterra, 2016.) Dir. de Ang Lee, com Joe Alwyn, Garrett Hedlund.

Soldado que sobreviveu a tiroteio no Iraque faz tour de propaganda do Exército pelos EUA. Um grande filme pouco valorizado de Ang Lee.

HBO, 14H15. Reprise, Colorido, 113 min.

Os Farofeiros

(Brasil, 2018.) Dir. de Roberto Santucci, com Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Danielle Winits., Antônio Fragoso.

Quatro colegas de trabalho alugam casa de praia em ruínas. Um dos raros filmes brasileiros que cumpriram sua promessa de grande público este ano.

Telecine Pipoca, 22 H. Inédito, Colorido, 100 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

O Sentido do Fim

Tony é um homem de meia-idade que tenta esquecer o passado. No entanto, coisas de outras épocas passam a assombrá-lo. Atuação emocionante de Jim Broadbent. Com Charlotte Rampling.

NOW, 2017, 108 min.

SUSPENSE

Gemini

Um crime hediondo testa a relação entre uma tenaz assistente pessoal e seu chefe, uma estrela de Hollywood. Interessante. Com Zoë Kravitz.

ITUNES, 2017, 93 min.

SÉRIE

Friends from College

Vinte anos depois da graduação, um grupo de amigos da faculdade se reconecta e descobre que o amor não ficou mais fácil com a idade.

NETFLIX, 2017, 30 min.

Matheus Mans

DVD

COLEÇÃO

ESTÚDIO HAMMER – VOL. 2 Três discos, 6 clássicos de terror.

Embora a fama da empresa Hammer repouse principalmente nos filmes de Terence Fisher com Peter Cushing e Christopher Lee, a empresa também produziu obras famosas como o Rasputin, de Don Sharp, e Paranoico e Cilada Diabólica, de Freddie Francis.

Crianças

FANTASIA

Zé Colmeia – O Filme

Divertida mistura de live action e animação na história de documentarista que visita parque natural para fazer filme e topa com o urso do título, que apronta todas.

HBO FAMILY, 8H10/14H37. 80 min.