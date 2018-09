Filmes

O Matador

The Gunfighter. (Eua, 1950.) Dir. de Henry King, com Gregory Peck, Helen Westcott, Millard Mitchell, Karl Malden.

Gregory Peck sempre carregou a fama de canastrão, mas ela não correspondia à realidade. Antes de ganhar o Oscar – em 1962 – com o emblemático personagem Atticus Finch, de O Sol É para Todos, de Robert Mulligan, já tivera atuações antológicas, muitas vezes trabalhando com Henry King, um veterano que era tão bom que se tornou conhecido como ‘diretor dos diretores’. Entre essas inúmeras vezes, está justamente o papel nesse western. Peck faz pistoleiro, considerado o gatilho mais veloz do Oeste. Tenta largar as armas e viver em paz, mas o passado o persegue. Surge esse novato que quer mostrar que é melhor que ele. Pode ser que o ‘rei’ Henry não tenha aberto a vertente do faroeste psicológico, mas lhe forneceu um de seus títulos mais nobres. Logo veio Shane/Os Brutos também Amam, de George Stevens, com Alan Ladd. O Matador é dessa estirpe.

Telecine Cult, 22h. Reprise, P&B, 85 Min.

Bróder

(Brasil, 1986.) Dir. De Jefersonde, com Caio Blat, Cássia Kiss Magro, Jonathan Haagensen, Sílvio Guindane.

Três amigos de infância do Capão Redondo. A vida os separou e agora, num aniversário, une de novo. A periferia, filmada por quem entende. Grandes interpretações.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 93 min.

Adeus, Christopher Robin.

Goodbye Chris Robin.(Inglaterra, 2018.) Dir. De Simon Curtis, Com Domhnall Gleeson, Margot Robbie.

A ligação do escritor Alan Alexander Milne com o filho. Foi o urso de pelúcia do menino que inspirou seu personagem, mais famoso, o ursinho Pooh.

Telecine Premium, 22h. Inédito, 107 min.

Streaming

SÉRIE

Modern Family

Acompanha a rotina de uma família americana. Muito divertida e com roteiro delicioso, a série é diversão garantida.

FOX Play, 2011, 20 min.

COMÉDIA

Truman

Com ares de drama, este filme argentino mostra o reencontro, após muito anos, de dois amigos de infância, separados por um oceano, que precisam dar um último adeus. Com Ricardo Darín.

Telecine Play, 2016, 108 min.

TERROR

Fragmentado

Último filme do diretor M. Night Shyamalan, Fragmentado mostra um homem com múltiplas personalidades que sequestra três amigas. Tem momentos de tirar o fôlego.

Looke, 2016, 117 min.

DVD

UM CONTO DE NATAL

França, 2008. Dir. de Arnaud Desplechin.

São dez anos do talvez mais belo filme do francês Desplechin. Família reúne-se para o Natal. Ninguém se fala, todo mundo se odeia, mas é preciso resolver as diferenças porque o patriarca precisa de um transplante. Com Catherine Deneuve e a filha, Chiara Mastroianni.

Crianças

AVENTURA

Um Pestinha na Fazenda

Garoto, o pestinha, passa férias na fazenda do avô. Não quer estar ali, mas encontra cachorro abandonado e... Cria-se uma dupla inseparável. Com Peter Fonda e Mira Sorvino.

Cinemax, 12h35. Colorido, 94 min