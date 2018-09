Assista Na TV

Filmes

O Lobo do Deserto

Theeb. (Jordânia, 2015.) Dir. de Naji Abu Nowar, com Jacir Eid Al-Hwietat.

Primeira produção da Jordânia indicada para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro, o longa de Naji Abu Nowar foi objeto de uma ‘quase’ conspiração. Muitos críticos indignaram-se por ter sido indicado. Seria superficial, o deserto para americano ver, etc. É uma bela fábula sobre sobrevivência, bela num sentido que ultrapassa a qualidade estética das imagens. A época retratada é mais ou menos a do clássico Lawrence da Arábia. Um garoto do deserto, Theeb/Lobo, segue o irmão que escolta um estrangeiro, um inglês, por terras inóspitas. Ao contrário é do épico de David Lean, o filme é intimista e vê o mundo pelo olhar do garoto, não do estrangeiro. Numa jornada que se pauta pela dificuldade, Theeb chegará outro ao final – mais maduro, fechando o rito da própria passagem para outra etapa da vida. No final, O Lobo do Deserto perdeu para O Filho de Saul. Não é menos bom por isso.

Telecine Cult, 16h15. Reprise, colorido, 100 min.

Um Convidado bem Trapalhão

The Party. (Eua, 1968.) Dir. de Blake Edwards, com Peter Sellers, Claudine Longet.

Peter Sellers como ator indiano que destrói filmagem – e a casa de um superprodutor de Hollywood. Talvez a maior comédia do grande Edwards. Uma obra-prima de humor.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 99 min

Natimorto

(Br., 2009). Dir. de Paulo Machline, com Lourenço Mutarelli, Simone Spoladore.

Lourenço Mutarelli interpreta a adaptação do próprio livro. Ele – e Simone Spoladore como cantora de ópera que faz audição para um papel. Machline acerta o tom um filme estranho, criativo, muito bem interpretado.

Canal Brasil, 23h40. Reprise, 92 min.

Streaming

DRAMA

A Garota do Armário

Filme que, injustamente, passou batido nos cinemas. Conta a história de adolescente que passa a estagiar na empresa da mãe e que percebe um esquema sujo por trás de tudo.

Telecine Play, 2016, 100 min.

ROMANCE

Carol

Uma mulher rica casada e uma balconista embarcam em um carrossel de emoções ao se envolverem num romance proibido nos anos 50. Grande atuação de Cate Blanchett.

Netflix, 2015, 118 min.

DRAMA

Permissão

Interessante relato sobre um casal que testa os limites de seu relacionamento ao testar romances com outras pessoas. Bom filme.

NOW, 2018, 98 min.

DVD

A AMIGA DA ONÇA

EUA, 1949. Dir. de George Marshall.

Uma comédia do começo da carreira de Jerry Lewis e Dean Martin. Ambos são artistas em busca de uma oportunidade. E Martin se envolve com garota ambiciosa que vai se casar, por interesse, com milionário. Amor e arte, amor à arte, ou tudo pelo dinheiro

Juvenil

FANTASIA

Wolverine – Imortal

James Mangold dirige e Hugh Jackman interpreta o X-Man que participa de missão no Japão – e tem de confrontar os próprios demônios. A vilã, Dra.Green/Víbora, é terrível.

FOX, 21h. Reprise, colorido, 126 min.