Louca Obsessão

Misery. (Eua, 1990.) Dir. de Rob Reiner, com Kathy Bates, James Caan.

Filho do também diretor Carl Reiner, de Cliente Morto não Paga, Rob viveu, nos anos 1980 e 90, a melhor fase de sua carreira, com filmes que revisitavam os grandes gêneros da produção de Hollywood. Falso documentário musical (This Is Spinal Tap), infância e adolescência (Conta Comigo), capa e espada (A Princesa Prometida), romance (Harry e Sally – Feitos Um para o Outro), drama de tribunal (Questão de Honra). À lista é preciso acrescentar o suaspense, no limite do terror, com outra adaptação de Stephen King, o autror de Conta Comigo. Escritor sofre um acidente e vai parar na casa de sua maior fã, que não lhe perdoa por haver matado seu personagem preferido., Obcecada, louca, Kathy Bates só pensa em vingança, e o que ela faz é sinistro, com ecos de O Estranho Que Nós Amamos, de Don Siegel, com Clint Eastwood. Kathy venceu o Oscar de melhor atriz, e realmente impressiona.

Telecine Cult, 20 H. Reprise, Colorido, 107 min.

Independência ou Morte

(Brasil, 1972.) Dir. de Carlos Coimbra, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, Kate Hansen, Dionísio Azevedo.

Coimbra sempre lamentou não ter resistido à apropriação de seu épico pela ditadura militar. Um herói que sai da moita levantando a calça... Seu Dom Pedroestá longe de ser irrepreensível.

Canal Brasil, 15H40. Reprise, Colorido, 180 min.

O Quarto do Pânico

Panic Room. (Eua, 2002.) Dir. de David Fincher, com Jodie Foster, Forest Whitaker, Kristen Stewart.

Mãe tranca-se com a filha num quarto secreto quando ladrões invadem a casa. Um thriller com todo mo vigor de que o grande Fincher é capaz.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 112 min.

Streaming

DRAMA

Happy End

Novo filme do polêmico cineasta Michael Haneke, Happy End – que não tem nada de feliz – mostra a relação conturbada de uma família. Com Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant e Mathieu Kassovitz.

LOOKE, 2017, 107 min.

AÇÃO

O Mestre das Espadas

Um espadachim assombrado por suas próprias habilidades terá que lutar até a morte para assegurar seu posto no reino.

ITUNES, 2017, 107 min.

TERROR

Refém do Medo

Naomi Watts é uma psicóloga isolada em uma casa com seu filho. Acontecimentos, porém, fazem com que ela questione sua sanidade.

Google Play, 2016, 90 min.

Matheus Mans

DVD

REMBRANDT

Inglaterra, 1936. Dir. de Alexander Korda.

O diretor Korda e o ator Charles Laughton deram ao cinema britânico, em 1933, uma grande obra, Os Amores de Henrique VIII. Mesmo sem o mesmo sucesso, a cinebiografia do pintor retrata o mergulho do artista nas sua fase mais sombria. Laughton é, de novo, genial.

Terror

SOBRENATURAL

Annabelle 2 - A Criação do Mal

Após morte trágica da filha, artesão de bonecas hospeda freira e garotas de orfanato. Annabelle vai fazer mais vítimas.

HBO PLUS, 11h05/22h. Colorido, 109 min.