(Brasil, 2016.) Dir. de José Luiz Villamarim, com Irandhir Santos, Júlio Andrade, Cássia Kiss Magro, Dira Paes.

Cataguases, no interior de Minas, é um solo mítico do cinema brasileiro, porque foi lá, distante dos grandes centros, que o pioneiro Humberto Mauro iniciou sua obra, nos anos 1920. Cataguases, trem – há muito de reconstituição do passado no belo filme que une os talentos do diretor Villamarim e do roteirista George Moura. Na TV, a dupla tem sido responsável por séries, minisséries e superséries como O Canto da Sereia, O Rebu, Amores Roubados e Onde Nascem os Fortes. Em Cataguases, na véspera de mais um Natal, reencontram-se dois amigos que não se veem há muito. Um enriqueceu na cidade grande, São Paulo, e volta para a festa. O outro permaneceu, ilhado no tempo. A uni-los, além da antiga amizade, há também um segredo – um crime? Rico em densidades, sutilezas e grandes interpretações, Redemoinho só cresce na revisão.

Telecine Cult, 20H05. Reprise, Colorido, 100 min.

Corpo Elétrico

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Caetano, com Kelner Macedo, Lucas Andrade.

Outro grande filme brasileiro recente. Jovem designer do Bom Retiro divide-se entre o trabalho e o prazer – notadamente com homens. Um corpo elétrico – livre e liberto? Ou será só um garoto à deriva na vida?

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 94 min.

A Mulher que Inventou o Amor

Brasil, 1980.) Dir. de Jean Garret, com Aldine Müller, Simone Carvalho, Zécarlos Machado, Lola Brah.

As histórias que o nosso cinema (não) contava. Mulher bela prostitui-se e forma clientela como ‘rainha do gemido’.

Canal Brasil, 00H15. Reprise, Colorido, 100 min.

Streaming

DRAMA

O Benfeitor

Na tentativa de reviver o passado, um excêntrico filantropo acaba interferindo na vida de recém-casados. Roteiro interessante, conta com atuação diferente de Richard Gere.

Telecine Play, 2016, 96 min.

CLÁSSICO

A História Oficial

A junta militar no comando da Argentina fracassa e uma professora de História começa a suspeitar que seus piores medos sejam verdade. Clássico.

Netflix, 1985, 115 min.

COMÉDIA

Em 97 Era Assim’

Rara comédia juvenil brasileira, Em 97 Era Assim mostra a jornada de um grupo de rapazes que tentam perder a virgindade. Um pouco vazia de conteúdo, mas divertida.

NOW, 2018, 95 min.

Matheus Mans

DVD

OBRAS-PRIMAS DO TERROR 9

Três discos, 6 filmes.

Com previsão de chegada às lojas nesta quinta, 6, o lançamento da Versátil resgata obras cultuadas, como Os Olhos Sem Face, de Georges Franju; As Diabólicas, de Henri-Geoerges Couzot; e O Diabólico Dr. Z, do mestre da carregação Jesus (Jess) Franco.

Crianças

ANIMAÇÃO

Boa Viagem, Charlie Brown

Charlie Brown e a turma viajam para a França, num programa de intercâmbio. Bill Meléndez dirigiu as melhores animações da série dos Peanuts.

FOX, 14H20. Colorido, 76 min.