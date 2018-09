O Grande Ditador

The Great Dictator. (EUA, 1940.) Dir. e Interpretação de Charles Chaplin, com Paulette Goddard.

Existem filmes que os cinéfilos deveriam ver e rever sempre, como lições de casa. É o caso dessa obra-prima do grande Chaplin. Barbeiro judeu é sósia perfeito do ditador Hynkel, da Tomania, personagem inspirado em Adolf Hitler. O filme mistura slapstick, sátira e comentário social. E é o primeiro filme inteiramente falado de Chaplin, que antes utilizara a música em Luzes da Cidade e um diálogo nonsense em Tempos Modernos. Em 1940, a 2.ª Guerra recém-começara e os EUA se mantinham neutros no conflito. Chaplin sabia que ali, na Europa, se decidia o futuro da humanidade. E usou a palavra como nunca antes em sua carreira, como uma tomada de posição em defesa do humanismo. O discurso final é das coisas mais belas filmadas. E ainda tem a cena antológica em que o ditador brinca com o globo terrestre, transformado em bola.

Telecine Cult, 22h. Reprise, P&B, 128 min.

VEJA TAMBÉM

Superman – O Filme

Superman The Movie. (EUA, 1978.) Dir. de Richard Donner, com Marlon Brando, Christopher Reeve, Gene Hackman.

A trajetória do Homem de Aço de Krypton para Smallville e Metropolis. A infância do herói compõe uma pastoral lindíssima e o conjunto todo oferece grande diversão.

TCM, 12h25. Reprise, colorido, 143 min.

Superman 2 – Donner Cut

Superman Ii Donner Cut. (EUA, 1980.) Dir. de Richard Lester, com Christopher Reeve.

Não deixa de ser um contrassenso. O segundo filme da série, dirigido por Lester e remontado por Richard Donner. Os três vilões são ótimos, e Zod faz trocadilho com God.

TCM, 14h44. Reprise, colorido, 129 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

TERROR

Invocação do Mal 2

Vale a pena rever, para entrar no clima de A Freira, o horror sobre uma família que mora em uma casa amaldiçoada.

HBO GO, 2016, 133 min.

ANIMAÇÃO

Rio 2

Continuação da história sobre a arara-azul Blu. Neste segundo filme, o pássaro parte para a Amazônia. Apesar da história bobinha, o visual enche os olhos.

Google Play, 2014, 96 min.

SUSPENSE

Iris

O sequestro da esposa de um banqueiro muito rico no centro de Paris movimenta forças policiais, que entram numa busca frenética. O resgate pedido é de meio milhão de euros. De tirar o fôlego.

Itunes, 2017, 98 min.

DVD

SENHORITA JÚLIA

Suécia, 1951. Dir. de Alf Sjoberg.

O sueco Sjoberg ganhou o Grand Prix quando ainda não havia Palma de Ouro em Cannes. Sua adaptação da peça de Strindberg mistura o passado e presente nas mesmas imagens. Na noite do solstício, patroa e empregado vivem um jogo de sexo e luta de classes.

Crianças

FANTASIA

Um Conto de Sereia

Garoto descobre uma caverna no fundo do mar e fica amigo de Coral, uma pequena sereia que guarda um grande segredo. Uma aventura simpática, que deve agradar às crianças.

Telecine Pipoca, 17h45. Colorido, 92 min.