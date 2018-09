Os Oito Odiados

The Hateful Eight. (Eua, 2016.) Dir. de Quentin Tarantino, com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Jennifer Jason-Leigh, Walton Goggins.

Segunda incursão de Quentin Tarantino pelo gênero western – após Django Livre –, Os Oito Odiados mantém a marca do diretor e roteirista, que adora subverter códigos. Dessa vez, um grupo heterogêneo fica preso numa estalagem, enquanto a nevasca ruge lá fora. Não existem mocinhos – é todo mundo bandido – e o grupo heterogêneo inclui a pistoleira mais desbocada do Oeste, um caçador de recompensas sádico, um xerife que se considera acima da lei e etc., etc. Desde Cães de Aluguel e Pulp Fiction, quem acompanha o cineasta sabe que ele adora construir diálogos, mas sua característica mais marcante talvez seja a direção de cena forte, e violenta. A narrativa cheia de reviravoltas promete surpresas até o desfecho e ainda tem a trilha de Ennio Morricone – vencedora do Oscar, o único que o filme recebeu.

Max Prime, 22H05. Reprise, Colorido, 168 min.

Feito na América

American Made. (Eua, 2017.) Dir. de Doug Liman, com Tom Cruise, Dombnall Gleason, Sarah Weright.

Tom Cruise e o dublê de piloto de Pablo Escobar e agente da CIA. Exagerado, para se dizer o mínimo, mas a história foi assim mesmo. Bem divertido.

Telecine Premium, 20H. Reprise, Colorido, 115 min.

A Repartição do Tempo

(Brasil, 2017.) Dir. de Santiago Dellape, com Eucir De Souza, Edu Moraes, Bianca Müller.

Dr. Brasil quer patentear uma invenção, mas o funcionário responsável pelo registro faz uma confusão e aciona máquina do tempo. Boa sátira à burocracia.

Canal Brasil, 22h. Inédito, Colorido, 100 min.

Streaming

DRAMA

Parmanu

Um dedicado funcionário do governo arrisca a carreira ao insistir que a Índia se torne potência nuclear. Filmaço indiano que merece atenção.

NETFLIX, 2018, 123 min.

AÇÃO

Capitão América: O Primeiro Vingador

Um dos primeiros filmes após a retomada da Marvel e que apresenta a história de origem do Capitão América. Diverte.

Telecine Play, 2011, 119 min.

ROMANCE

Um Inverno para Lembrar

Lúcia sofre de ataques de pânico. No inverno, ela conhece Olívia. Juntas, as duas expandem seus horizontes e passam a olhar o mundo sob nova perspectiva.

LOOKE, 2018, 63 min.

Matheus Mans

DVD

ATOS DE VIOLÊNCIA

EUA, 2018. Dir. de Brett Donowho.

Quando a mulher de Ashton Holmes é sequestrada, ele se une a Bruce Willis, como especialista em desaparecimentos de pessoas, na tentativa de resgatá-la. Apesar do atrativo representado pela presença do astro de Duro de Matar, o filme foi direto para o home, sem passar pelos cinemas.

Crianças

ANIMAÇÃO

Lucas – Um Intruso no Formigueiro

Lucas é um garoto que adora destruir formigueiros. Mas algo ocorre e ele diminui de tamanho até ficar liliputiano como uma formiga.

Hbo Family, 9h08/18h29. Colorido, 89 min.