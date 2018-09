Depois Daquela Montanha

The Mountain Between Us. (Eua, 2017.) Dir. de Hany Abu-Assad, com Kate Winslet, Idris Elba.

Embora o título brasileiro, Depois Daquela Montanha, dê ideia dos obstáculos físicos que a dupla de protagonistas desse filme deve superar, o original A Montanha entre Nós é muito mais acurado para definir os conflitos internos que dilaceram as personagens de Kate Winslet e Idris Elba. Dois estranhos compartilham um pequeno avião, há um acidente nas montanhas e ambos precisam se unir, e superar diferenças, para sobreviver. Para a maioria da crítica, um filme sem muitas novidades, mas a grande diferença é que o diretor palestino Hany Abu-Assad, de Paradise Now, está construindo sua metáfora sobre a necessidade de negociação para resolver o impasse no Oriente Médio. E o elenco é excepcional. Kate Winslet teria sido uma bela candidata ao Oscar por esse filme, ou por Montanha Russa. A rejeição a Woody Allen prejudicou-a.

Telecine Premium, 20 H. Inédito, Colorido, 112 min.

Domésticas – O Filme

(Brasil, 2001.) Dir. de Fernando Meirelles e Nando Olival, com Cláudia Missura, Graziela Moretto, Lena Roque.

Se dependesse da reação a seu longa de estreia – foi execrado –, Fernando Meirelles não teria feito Cidade de Deus. O Brasil mudou tanto, a legislação, que vale rever o programa.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, Colorido, 90 min.

O Assalto.

The Heist. (Eua, 2001.) Dir. de David Mamet, com Gene Hackman, Danny Devito, Delroy Lindo, Sam Rockwell.

David Mamet escreve e dirige a história de ladrão forçado a um último golpe. Cheio de observações inteligentes e reviravoltas, talvez até demais.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 107 min.

Streaming

AÇÃO

Rampage

Filme despretensioso com Dwayne Johnson que mostra animais gigantes e mutantes destruindo a Terra. Pra rir enquanto come um balde de pipoca.

LOOKE, 2018, 107 min.

DRAMA

Ma Ma

Magda descobre que está grávida e com câncer de mama. Com a ajuda de um novo amor e do seu filho mais velho, tenta encarar o tratamento com otimismo e perseverança.

Telecine Play, 2015, 111 min.

SUSPENSE

O Penhasco

Um homem vai para as Ilhas Canárias atrás de sua irmã, que teria se matado em um culto que promoveu um suicídio em massa.

VIVO PLAY, 2017, 99 min.

Matheus Mans

DVD

DESCALÇOS NO PARQUE

EUA, 1967. Dir. de Gene Saks.

O início da parceria do diretor Saks com o autor Neil Simon – que morreu em agosto. Fizeram depois Um Estranho Casal, que virou cult. Jane Fonda e Robert Redford são recém-casados, Alugam apartamento minúsculo. Precisam subir 5 lances de escadas. O amor resistirá?

Crianças

FANTASIA

Matilda

Problemas com a família e a direção da escola levam garota a desenvolver poderes especiais. Danny DeVito dirige e interpreta, o livro de Roald Dahl é considerado clássico.

TCM, 15H57. Reprise, Colorido, 93 min.