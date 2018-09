Aos Teus Olhos

(Br., 2017.) Dir. Carolina Jabor, com Daniel de Oliveira, Malu Galli, Marco Ricca.

Na capa de quinta do Caderno 2, sobre a estreia de Ferrugem, George Moura, que fez a supervisão de roteiro do longa de Aly Muritiba, lembrou as similaridades daquele filme com Aos Teus Olhos. Elas ultrapassam a questão do julgamento moral nas redes sociais, presentes em ambos. Aos Teus Olhos é sobre professor de natação acusado de pedofilia pela mãe de um aluno. Ela o denuncia nas redes sociais e ele é sumariamente condenado. Ferrugem é sobre garota também julgada e condenada porque um vídeo íntimo dela com o namorado vaza na rede. Moura explicou que os dois filmes integram uma carteira da Globo Filmes. Os pequenos grandes filmes que abordam questões urgentes. A emissora banca a produção e os filmes passam nos cinemas, chegam à TV paga e depois à aberta, com chance de audiências dignas de blockbusters nos horários nobres da Globo. Aos Teus Olhos é bom demais.

Canal Brasil, 23H10. Colorido, 87 min.

A Caça

The Hunt. (Dinamarca, 2012.) Dir. de Tomas Vinterberg, com Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen foi melhor ator em Cannes por viver professor de jardim de infância cuja vida é destruída ao ser acusado de pedofilia. Tudo a ver com Aos Teus Olhos, que também passa neste domingo na TV paga.

Telecine Cult, 19H55. Reprise. Colorido, 111 min.

O Filho de Saul

Saul Fia. (Hungria, 2015.) Dir. de Laszlo Nemes, com Geza Rohrig.

O Holocausto abordado com extremo rigor. A tragédia de um pai nos campos de extermínio. Ele identifica o próprio filho entre os mortos. E tenta garantir para o garoto um enterro ritual.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 107 min.

TERROR

Verdade ou Desafio

Terror adolescente que mostra um grupo de amigos que caem em um jogo amaldiçoado de verdade ou desafio.

ITUNES, 2018, 100 min.

AÇÃO

Sicario

Uma agente do FBI se envolve na investigação sobre um cartel de drogas. Várias situações, porém, a fazem questionar seus limites. Ótimo filme de Denis Villeneuve. Com Emily Blunt e Benicio del Toro.

NETFLIX, 2015, 117 min.

DRAMA

Pelo Direito de Ser Feliz

Mostra uma última tentativa de um grupo de ativistas LGBT que tentam lutar por direitos em 1978, na Austrália, sob forte repressão. Importante e necessário.

LOOKE, 2018, 105 min.

Matheus Mans

DVD

A PRIMAVERA DE UMA SOLTEIRONA

Maggie Smith ganhou o Oscar por seu papel como professora que nutre simpatias nada secretas pelo fascismo e termina influenciando suas jovens alunas idealistas, às vésperas da 2.ª Grande Guerra. Um filme e uma interpretação que só têm crescido com o tempo.

Juvenil

FANTASIA

Lara Croft – Tom Raider

Angelina Jolie tenta impedir que organização secreta se apodere de artefatos com poderes especiais e podem garantir o controle do mundo.

FOX, 16H35. Reprise. Colorido, 100 min.