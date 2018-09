Filmes

O Poderoso Chefão

The Godfather. (EUA, 1972). Dir. de Francis Ford Coppola, com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Diane Keaton, Talia Shire.

No começo dos anos 1970, Coppola era um jovem cineasta talentoso, mas cuja carreira não parecia muito firme. Foi quando o produtor Robert Evans adquiriu os direitos de um best-seller e o convidou para dirigir o filme. Coppola foi chamado por ser ítalo-americano. Em parceria com Mario Puzo, fez história com seu longa sobre a luta pelo poder numa democracia étnica. Toda a arquitetura dramática converge para a cena do batizado, quando Michael Corleone/Pacino se converte no ‘padrinho’, eliminando, num banho de sangue, toda a concorrência na organização criminosa identificada como a ‘Família’, a Máfia. Marlon Brando teve de fazer teste para conseguir o papel. É excepcional. Venceu o Oscar, venceu o prêmio da Academia para filme, não levou o Oscar de direção. Dois anos depois, o Chefão 2 venceu filme e direção.

Telecine Cult, 15h20. Reprise, colorido, 178 min.

VEJA TAMBÉM

O Poderoso Chefão 2

The Godfather Parte 2. (EUA, 1974.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall.

A narrativa mostra como o jovem De Niro virou chefão, e o ator venceu o Oscar de coadjuvante, e como Michael, Pacino consolidou seu poder.

Telecine Cult, 18h30. Reprise, colorido, 202 min.

O Poderoso Chefão 3

The Godfather III. (EUA, 1989.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Diane Keaton, Andy García, Sofia Coppola.

Terceiro filme incorpora o escândalo do banco do Vaticano à saga da Máfia. E tem a tragédia da personagem de Sofia Coppola. Maravilhoso.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 170 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

AÇÃO

Deadpool 2

Está longe de ser tão divertido quanto o primeiro, mas agrada. Aqui, o mercenário tagarela entre uma missão ainda mais grandiosa com time de mutantes.

NOW, 2018, 120 min.

SÉRIE

Ghoul

Ao investigar o bizarro comportamento do um prisioneiro do centro de detenção, uma interrogadora se vê em meio a uma luta pela sobrevivência.

Netflix, 2018, 44 min.

SUSPENSE

O Sequestro

Halle Berry volta às telonas para uma variação de Chamada de Emergência. Aqui, ela tem que recuperar seu filho, sequestrado em um parque. Bom passatempo.

Telecine Play, 2017, 93 min.

DVD

SONHOS DE UM SEDUTOR

EUA, 1972. Direção de Herbert Ross.

Woody Allen faz um crítico de cinema que adora o clássico Casablanca, de Michael Curtiz, terminando por reproduzir, na própria vida, a situação triangular do filme. Entre Diane Keaton e o fantasma de Humphrey Bogart, Allen fica com o segundo, genial.

Juvenil

FANTASIA

Percy Jackson e o Ladrão de Raios

Duas adaptações da saga de Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan. Na sequência tem O Mar de Monstros.

FOX, Á partir das 21h.