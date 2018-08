Filmes

Quase Dois Irmãos

(Brasil, 2004.) Dir. de Lúcia Murat, com Caco Ciocler, Flávio Bauraqui, Werner Schünnemann, Maria Flor, Babu Santana.

Apesar das origens distintas, garotos tornam-se amigos nos anos 1950. Mais tarde, reencontram-se no Presídio da Ilha Grande, no qual a ditadura militar coloca presos políticos junto a criminosos comuns. A diretora Lúcia Murat, que foi presa política, propõe uma abordagem polêmica, senão explosiva – da troca de informações entre a guerrilha e a bandidagem teria nascido o Comando Vermelho, com seus métodos de organização e luta. Lúcia é uma diretora que tem uma obra consolidada, e esse é seu melhor filme. Não por acaso, recebeu o prêmio da crítica no Festival do Rio. O roteiro foi desenvolvido por ela em parceria com Paulo Lins, o autor de Cidade de Deus, livro que inspirou o filme famoso de Fernando Meirelles. O elenco inclui atores que, nesses 14 anos, marcaram presença no audiovisual brasileiro, com interpretações memoráveis.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 102 min.

VEJA TAMBÉM

A Bruma Assassina

The Fog. (EUA, 1980.) Dir. de John Carpenter, com Adrienne Barbeau, Janet Leigh, Jamie Lee Curtis.

Prestes a comemorar 100 anos, comunidade pesqueira é invadida por estranha bruma brilhante. E começam os assassinatos. Carpenter, príncipe do terror, acerta a mão.

Space, 17h49. Reprise, colorido, 89 min.

Sr. e Sra. Smith

Mr. & Mrs. Smith. (EUA, 2005.) Dir. de Doug Liman, com Angelina Jolie, Brad Pitt.

Filme que uniu Jolie e Pitt. Marido e mulher não sabem das atividades secretas um do outro. E são contratados para se eliminar, mutuamente. Grande diversão.

FX, 20h30. Reprise, colorido, 120 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

ROMANCE

Todo Dia

Bonito romance adolescente, Todo Dia mostra a história de uma garota que se apaixona por uma criatura que muda de corpo e gênero todos os dias. Tão bom quanto o livro.

Itunes, 2018, 97 min.

DRAMA

É Apenas o Fim do Mundo

Após 12 anos afastado de casa, um escritor volta para sua família para informar que, em breve, vai morrer.

Telecine Play, 2016, 99 min.

SUSPENSE

Buster’s Mal Heart

Um homem perturbado fugindo das autoridades relembra os eventos misteriosos – e o andarilho excêntrico – que inspiraram sua estranha transformação.

Netflix, 2016, 97 min.

DVD

BABY DOLL - BONECA DE CARNE

EUA, 1956. Dir. de Elia Kazan.

Kazan, que já havia adaptado Um Bonde Chamado Desejo, e o filme chamou-se Uma Rua Chamada Pecado, volta-se de novo para Tennessee Williams. Dois homens, Karl Malden e Eli Wallach, às voltas com uma mulher infantil, Carroll Baker, que acirra o desejo dos dois.

Cult

FANTASIA

Matrix

O início da série dos irmãos Wachowski, com Keanu Reeves. No futuro, máquinas controlam o mundo e as mentes. E se tudo for imaginação?

Warner, 15h49. Reprise, colorido, 136 min.