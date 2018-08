Zama

Zama. (Argentina/Brasil/Espanha, 2017.) Dir. de Lucrecia Martel,. com Aniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele.

Grande diretora do cinema latinoamericano, Lucrecia Martel demorou muito tempo para concretizar o projeto de Zama. Foram necessários capitais da Argentina, do Brasil e da Espanha, através da empresa El Deseo, de Pedro Almodóvar. O filme reflete sobre a experiência do colonialismo. Conta a história de Dom Diego de Zama, pacificador de índios que vive uma situação singular nesse enclave latino do século 17. Funcionário do governo colonial, ele aguarda a decisão sobre seu pedido para poder regressar à Espanha. Paralisado pela máquina burocrática, ele não consegue partir, mas também não tem mais o que fazer nesse lugar inóspito. Sua situação, cada vez mais absurda, evoca a dos soldados no forte de O Deserto dos Tártaros, obra-prima literária do italiano Dino Buzzatti. Como diz Lucrecia, não há futuro no colonialismo. Seu filme é sobre isso.

Telecine Cult, 19H55. Inédito, Colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

Shakespeare Apaixonado

Shakespeare In Love.. (Eua, 1998.) Dir. de John Maddow, com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Ben Affleck, Geoffrey Rush, Colin Firth, Judi Dench.

A biografia de Shakespeare explicada por meio de sua obra. Vencedor dos Oscars de filme, roteiro, atriz (Gwyneth) e coadjuvante (Judi).

TCM, 13H05. Reprise, Colorido, 122 Min.

Pela Janela

(Brasil, 2017.) Dir. de Caroline Leone, com Magali Biff, Cacá Amaral.

Mulher perde o emprego e entra em crise de depressão, mas a vida vem pela janela do carro em que ela viaja com o irmão pela Argentina. Magali Biff é excepcional no papel.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 87 min.

Streaming

SUSPENSE

Rua Cloverfield, 10

Uma mulher sofre um acidente e acorda na casa de um desconhecido. Ele diz que o mundo sofreu um ataque e ninguém pode sair. A partir daí, começa uma história de desconfiança.

NETFLIX, 2016, 103 min.

DRAMA

Canastra Suja

Aparentemente, uma família é feliz e harmoniosa. Só que, por trás disso, o pai é alcoólatra e a mãe tem caso com o genro. Grande atuação de Adriana Esteves.

NOW, 2018, 120 min.

COMÉDIA

Florence: Quem é Esta Mulher?

História real de uma socialite que acredita ser uma grande cantora e que, na verdade, só desafina. Com Meryl Streep.

Telecine Play, 2016, 108 min.

DVD

A GAROTA DO ADEUS

EUA, 1977. Dir. de Herbert Ross.

Uma comédia dramática com a marca do dramaturgo e roteirista Neil Simon, que morreu dia 26. Mãe solteira é abandonada pelo namorado, que subloca o apartamento dela para um amigo. O cara é ranzinza, mas os dois se apaixonam. Oscar para Richard Dreyfuss.

Fantasia

AVENTURA

Westworld – Onde Ninguém Tem Alma

A ficção científica original de Michael Crichton que deu origem à série. Um parque temático do western, robôs escapam ao controle.

CINEMAX, 14H58. Colorido, 88 min.