Exodus

Exodus. (Eua, 1960). Dir. de Otto Preminger, com Paul Newman, Eva-Marie Saint, Lee J. Cobb, Sal Mineo, Jill Haworth, David Opatoshu.

Existem críticos que cultivam o cineasta Otto Preminger das obras-primas noir, em filmes como Laura. Mas a grande contribuição desse cineasta está na série de filmes que fez nos anos 1960 para discutir o papel das instituições na consolidação da vida social e política. Revolução, partidos, Igreja, Exército são alguns dos assuntos. Filmes como Exodus, Tempestade Sobre Washington, O Cardeal, A Primeira Vitória. Com roteiro de Dalton Trumbo, recém saído da lista negra do macarthismo, Exodus parece ser o épico da fundação de Israel, mas é o épico da palavra. Preminger e Trumbo dão voz a todos os grupos em litígio no Oriente Médio. Depois dele, talvez somente o israelense Amos Gitai no longa Kedma tenha feito isso. Vozes discordantes. Sem entendimento, não haverá paz na região.

Telecine Cult, 0H. Reprise, Colorido, 208 min.

Como Nossos Pais

(Brasil, 2017). Dir. de Laís Bodanzky, com Maria Ribeiro, Paulo Vilhena.

O grande vencedor de Gramado no ano passado. Uma revelação que atinge grupo familiar coloca mãe e filha em litígio. O empoderamento feminino. Talvez supervalorizado, mas bom filme.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 102 min.

Urubus e Papagaios

(Brasil, 1987). Dir. de José Joffily, com Nelson Dantas, Felipe Camargo.

Desembargador cinquentão volta para a cidade em que nasceu, levando a jovem amante. Os antigos colegas, invejosos, procuram as raparigas do bordel. As esposas rebelam-se. Mais conflitos familiares.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 90 min.

SUSPENSE

O Amante Duplo

Uma jovem, casada com seu terapeuta, descobre que seu marido lhe escondeu um grande segredo sobre sua identidade. Assim, ela se vê presa em uma teia de segredos e sedução.

SUSPENSE, 2018, 108 min.

AÇÃO

Fator de Risco

Nicolas Cage é um político que tenta se aproveitar de um vazamento de petróleo para fazer um plano de revitalização em seu distrito.

NETFLIX, 2015, 89 min.

ANIMAÇÃO

A Bailarina

Uma garota órfã foge para Paris em busca de seu sonho: se tornar uma bailarina. Animação boa para crianças e adultos.

LOOKE, 2016, 89 min.

Matheus Mans

DVD

O MISTÉRIO DE AGATHA

Inglaterra, 1979. Dir. de Michael Apted.

Em dezembro de 1926, a jovem escritora de suspense Agatha Christie desaparece durante dez dias, desencadeando uma série de fake news envolvendo suicídio e assassinato. O marido vira suspeito, um repórter investiga. Vanessa Redgrave, Timothy Dalton e Dustin Hoffman formam o elenco.

Humor

PARÓDIA

50 Tons de Preto

Garota inexperiente se liga a rico empresário que curte sessões de sadomasoquismo. A partir daí, rola uma gozação com os livros e filmes da série 50 Tons. Não espere fineza.

MAXUP, 23h25. Reprise, Colorido, 92 min.