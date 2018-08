Filmes

O Contador

The Accountant. (EUA, 2016.) Dir. de Gavin O'connor, com Ben Affleck, Anna Kendrick, Jk Simmons.

O cinema contou muitas histórias para refletir sobre transtornos físicos e psiquiátricos, mas é raro que o formato seja o de filme de ação. Ben Affleck faz o dublê de contador e assassino profissional Christian Wolff que descobre uma fraude gigantesca, de dezenas de milhões de dólares, e coloca sua vida e a da colega de trabalho em risco para chegar aos responsáveis. O detalhe é que o isolamento do herói é patológico, consequência do seu autismo, que não o impediu de desenvolver sua extraordinária habilidade com números – e armas. Existem cenas de pancadaria e tiroteios muito bem filmadas, mas o forte do diretor O’Connor são as cenas de perfil mais intimista, incluindo a relação com o pai, que temia pelo futuro do filho. E há um detalhe saboroso envolvendo um quadro. Original ou fake? O desfecho é daqueles – tudo certo, mas nada acertado.

HBO2, 18h45. Reprise, colorido, 128 min.

VEJA TAMBÉM

Pequeno Dicionário Amoroso

(Brasil, 1997.) Dir. de Sandra Werneck, com Andrea Beltrão, Daniel Dantas, Tony Ramos.

A história de um casal e a investigação sobre sua química amorosa, no formato de um dicionário, com verbetes de A a Z. Comédia divertida e inteligente e com elenco afiado.

Canal Brasil, 15h45. Reprise, colorido, 100 min.

Elis

(Brasil, 2016.) Dir. de Hugo Prata, com Andréia Horta, Gustavo Machado, Caco Ciocler.

Muita gente não perdoa que a cinebiografia deixe de fora a parceria com Tom Jobim, num dos maiores discos das MPB. Mas a antológica interpretação de Andréia Horta torna o programa obrigatório.

Megapix, 18h25. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

Os Inocentes

Um casal de namorados foge de casa e é arrastado para um mundo perigoso, onde ela passa a demonstrar habilidades misteriosas. Série com potencial de ser “queridinha”.

Netflix, 2018, 50 min.

AÇÃO

Oito Mulheres e Um Segredo

Nova história da série clássica masculina, Oito Mulheres e um Segredo mostra a tentativa do roubo de um valioso colar. Divertido.

Itunes, 2018, 110 min.

DRAMA

As Sessões

Poeta que contraiu poliomielite e perdeu os movimentos do corpo decide, aos 38 anos, perder a virgindade com a ajuda de terapeuta. Emocionante.

Telecine Play, 2012, 93 min.

DVD

FUGA AO PASSADO

EUA, 1947. Dir. de Jacques Tourneur.

Críticos importantes vão jurar que a obra-prima do francês Tourneur é um dos maiores, senão o maior de todos os filmes noir. Homem que se deu mal por causa de uma mulher fatal descobre que não se pode fugir ao passado. Um filmaço com Robert Mitchum.

Ação

ESPIONAGEM

007 – Quantum of Solace

No 2.º filme de Daniel Craig como 007, agente busca vingança pela morte da mulher e tromba com empresário que quer destruir projeto ambiental.

Telecine Pipoca, 11h10. Colorido, 107 min.