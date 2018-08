Filmes

Antes da Meia-Noite

Before Midnight. (EUA, 2013.) Dir. de Richard Linklater, com Ethan Hawke, Julie Delpy.

Sempre interessado nas questões do tempo, o diretor norte-americano Richard Linklater tem feito interessantes experimentos, como Boyhood – Da Infância à Juventude, que filtra a história de uma família pelo olhar de um garoto, seguido pelo diretor durante 12 anos. No cartaz desta segunda-feira na TV paga, o tempo foi ainda mais longo – 20 anos. Começou com Antes do Amanhecer, a história de um casal, Jesse e Celine, que se encontra num trem. Conversam, e os atores – Ethan Hawke e Julie Delpy – escreveram os diálogos. Nasce um sentimento. Vieram depois Antes do Pôr-do-Sol e o fecho da trilogia, Antes da Meia-Noite, com hiatos de dez anos. O casal está agora na Grécia, e continua se questionando sobre a vida, o amor, a morte. Alguns planos-sequência, longas caminhadas, são de cortar o fôlego.

Cinemax, 16h20. Reprise, colorido, 109 min.

Os Esquecidos

The Forgotten. (EUA, 2004.) Dir. de Joseph Ruben, com Julianne Moore, Gary Sinise.

A premissa é curiosa, senão fascinante. Mulher busca apoio de um terapeuta para enfrentar a dor da perda do filho. Ele sustenta que o garoto nunca existiu. Na verdade, pode ter sido abduzido.

HBO, 17h20. Reprise, colorido, 91 min.

Ela

Her. (EUA, 2013.) Dir. de Spike Jonze, com Joaquin Phoenix, Amy Adams.

Nada a ver com o Elle de Paul Verhoeven. Phoenix, em grande atuação, faz homem obcecado pela voz feminina de seu laptop (de Scarlett Johansson). Trate de ver o filme com legendas. Dublado, perde consideravelmente a graça.

Paramount, 1h. Reprise, colorido, 126 min.

Streaming

DRAMA

O Conto

Uma experiente documentarista tem sua vida abalada ao reencontrar um conto, escrito aos 13 anos, na qual narra experiências sexuais perdidas na mente. Forte e necessário.

HBO GO, 2018, 114 min.

DOCUMENTÁRIO

Reset

Mostra um pouco sobre a vida de Benjamin Millepied, responsável pela coreografia de Cisne Negro.

Itunes, 2017, 109 min.

COMÉDIA

As Mil Palavras

Eddie Murphy é um homem que enfrenta uma maldição e, a cada palavra que fala, cai uma folha na árvore de seu quintal. Com isso, ele precisa buscar uma solução antes que caia a última folha e ele morra.

Google Play, 2012, 91 min.

DVD

NASHVILLE

EUA, 1975. Dir. de Robert Altman.

Um dos maiores filmes de Altman, que solta a câmera na capital da música country dos EUA. Um político em campanha, um complô e Keith Carradine que canta I’m Easy, canção vencedora do Oscar. O elenco inclui Lily Tomlin, Geraldine Chaplin, Elliott Gould.

Terror

ADAPTAÇÃO

IT – A Coisa

Baseada em Stephen King, a história de garotos que se unem para enfrentar palhaço assassino. Impressionante, mas prepare-se. O palhaço é o capeta.

HBO2, 16h45. Reprise, colorido, 135 min.