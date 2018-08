Mate-me por Favor

(Brasil/Argentina, 2015). Dir. de Anita Rocha Da Silveira, com Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira.

Começa de forma impactante – uma garota na noite, o olhar perdido, o som ensurdecedor – e o grito dela que se perde na música, quando é assassinada. A Barra, no Rio. Adolescentes de uma escola. Uma garota – Bia. Todo mundo meio perdido nos conflitos da idade e com medo da onda de mortes que ensanguenta as noites locais. Todo mundo teme, e desconfia. As pessoas se agridem, verbal e fisicamente. Usando ferramentas de cinema de gênero, a diretora e roteirista não apenas projeta uma visão sombria do presente e do futuro que se desenha no horizonte. A chave é a própria Bia, que, no meio desse turbilhão, parece que vai perdendo sua humanidade para levar uma vida robótica. Anita filma bem, talvez se preocupe demais com o estilo. Mas seu filme dialoga de forma muito interessante com Algumas Coisa Assim, ambos refletindo a juventude atual.

Telecine Cult, 17H55. Reprise, Colorido, 101 min.

Mais Forte Que o Ódio

The Presidio. (Eua, 1988.) Dir. de Peter Hyams, com Sean Connery, Mark Harmon, Meg Ryan, Jack Warden.

Policial de São Francisco investiga morte numa base militar, e tromba com o oficial Sean Connery. Para complicar, Mark Harmon e Meg, filha de Connery, apaixonam-se.

Paramount, 20H. Colorido, 97 min.

Salve Geral

(Brasil, 2009.) Dir. de Sérgio Rezende, com Andréia Beltrão, Denise Weinberg, Lee Taylor, Eucir De Souza.

O dia em que o crime parou São Paulo. Mãe que quer tirar o filho da cadeia é envolvida por advogada sem escrúpulos nas atividades do Comando. Forte, violento.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 121 min.

Streaming

DRAMA

Antes Que Eu me Esqueça

Um aposentado deixa a vida sossegada de lado e vira sócio de uma boate. Um de seus filhos, então, vai passar uma temporada com o pai para analisar sua sanidade. Com Danton Mello e José de Abreu.

LOOKE, 2018, 95 min.

DRAMA

Krisha

Depois de 10 anos longe da família, Krisha volta para casa. Mas rancores ameaçam o reencontro dos familiares.

Google Play, 2015, 81 min.

BIOGRAFIA

Programado para Vencer

A trajetória de Lance Armstrong, o ciclista que venceu sete vezes a Volta da França, mas que foi pego no doping.

ITUNES, 2015, 99 min.

Charlton Heston, a mulher fatal Lizabeth Scott e o plano para roubar de um homem no jogo. Só que ele arrisca cheque que não lhe pertence e, ao perder, mata-se. O alemão Dieterle fez de tudo em Hollywood – mas destacou-se no noir, cujos códigos, como aqui, dominava.

FANTASIA

Convenção das Bruxas

Grande diretor – Nicolas Roeg. Grande elenco – incluindo Anjelica Huston. E a história adaptada de Roald Dahl – garoto descobre que o hotel em está com a avó abriga a convenção do título.

TCM, 20H27. Reprise, Colorido, 90 min.