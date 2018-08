Filmes

Órfãos da Tempestade

Here Comes The Groom. (EUA, 1951.) Dir. de Frank Capra, com Bing Crosby, Jane Wyman, Franchot Tone, Alexis Smith.

Passada a grande fase dos Oscars, nos anos 1930 e 40 – ganhou três –, Frank Capra iniciou uma fase ziguezagueante. Três anos entre um filme e outro, depois, oito, depois mais três e deu sua longeva e vitoriosa carreira por encerrada em 1961, após Dama por Um Dia, com Bette Davis. Órfãos da Tempestade parece um título estapafúrdio para um longa que se chama Aí Vem o Noivo, no original. Bing Crosby faz o ex que tenta impedir a amada Jane Wyman de se casar com o milionário Franchot Tone. E a história é contada com canções e até algum número de dança, pois se trata de um musical, com o toque leve e otimista de Capra, que nunca deixou de acreditar na possibilidade de redenção do ser humano. O filme venceu o Oscar de canção com a jazzística In the Cool, Cool, Cool of the Evening, cantada por Crosby, claro. Um filme pouco conhecido, e que não perdeu o charme.

Telecine Cult, 15h40. Reprise, P&B, 113 min.

Mãe

Mother. (EUA, 2017.) Dir. de Darren Aronofsky, com Jennifer Lawrence, Javier Bardemn, Ed Harris.

Casal recebe a visita de convidados indesejáveis. A arte, a vida, o amor, a morte. A mãe do título é a Terra, que reage à ação dos predadores. Belas cenas, mas pesado como manifesto ecológico.

Telecine Pipoca, 17h20. Reprise, colorido, 121 min.

A Festa da Menina Morta

(Brasil, 2009.) Dir. de Matheus Nachtergaele, com Daniel de Oliveira, Dira Paes, Cássia Kiss Magro, Juliano Cazarré, Jackson Antunes.

A vida de uma comunidade ribeirinha gira em torno do doentio culto da menina morta. Mas a crença está ameaçada. Forte.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 117 min.

Streaming

SUSPENSE

Mãe!

Difícil definir o gênero cinematográfico de Mãe! Mas o fato é que esse polêmico filme com Jennifer Lawrence merece uma chance por sua complexidade e ousadia.

Telecine Play, 2017, 118 min.

ROMANCE

Para Todos os Garotos que já Amei

Mais uma aposta romântica e adolescente da Netflix. Mostra o desespero de uma garota ao descobrir que suas cartas secretas de romance foram enviadas.

Netflix, 2018, 99 min.

DRAMA

A Câmera de Claire

Filme que o diretor Hong Sang-Soo rodou durante um Festival de Cannes, mostra como uma jovem reage ao ser inesperadamente demitida.

Looke, 2017, 68 min.

DVD

EM BUSCA DA LIBERDADE

EUA/China, 2016. Com Joseph Fiennes.

A história de Eric LiddlelL já foi contada em Carruagens de Fogo e agora volta na interpretação de Joseph Fiennes. O missionário católico que não correu na Olimpíada de 1924 porque era domingo e tinha de honrar a Deus prossegue com a volta dele à China em guerra.

Artes Marciais

HUMOR

Três Ladrões e Um Bebê

Jackie Chan e seus amigos precisam proteger bebê que foi sequestrado e agora sofre a ameaça de gângsteres desalmados. Pancadaria, diversão, tudo o que o público do astro gosta.

Telecine Fun, 13h. Reprise, colorido, 126 min.