Filmes

A Taberna das Ilusões Perdidas

The Rat Race. (EUA, 1960.) Dir. de Robert Mulligan, com Tony Curtis, Debbie Reynolds.

Dos anos 1960, há que resgatar autores pouco valorizados o cinema dos EUA. Gordon Douglas, Robert Mulligan – e outros. Douglas fez o grande western da década – Rio Conchos –, incluindo os crepusculares de John Ford, Howard Hawks e Sam Peckinpah. E Mulligan investigou as pequenas vidas, antes de enriquecer com obras-primas o cinema de gênero – faroeste (A Noite da Emboscada), melodrama (Houve Uma Vez Um Verão/O Verão de 42) e terror (A Inocente Face). Em A Taberna, Tony Curtis faz músico (de jazz) que vai tentar a sorte em NY e se envolve com uma garota. Boy meets girl. Pode ser que a reprise revele virtudes insuspeitadas – o filme não foi bem na época. Na pior das hipóteses, terá sido um aprendizado para a história de outro jazzman, outra garota, Steve McQueen e Natalie Wood, no belíssimo O Preço de Um Prazer, de 1964.

Telecine Cult, 0h30. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Louco por Cinema

(Brasil, 1995.) Dir. de André Luiz de Oliveira, com Nuno Leal Maia, Denise Bandeira, Roberto Bonfim, Jairo Matos.

Internado num hospício, Lula/Nuno Leal Maia resolve terminar filme interrompido de um cineasta underground. Para isso, faz a ocupação do lugar e convoca os demais loucos.

Canal Brasil, 15h45. Reprise, colorido, 100 min.

Ardil 22

Catch 22. (EUA, 1970.) Dir. de Mike Nichols, com Alan Arkin, Martin Balsam, Richard Benjamin, Art Garfunkel.

A visão surreal da 2.ª Guerra – só provando que é louco, o piloto Alan Arkin conseguirá voltar para casa. O livro de Joseph Heller vai muito além que o filme de Nichols.

Telecine Cult, 13h50. Reprise, colorido, 121 min.

Streaming

DRAMA

Daphne

Mais um filme que passou batido nos cinemas, mas não merecia. Daphne é um interessante estudo de personagem sobre uma mulher perdida na crise dos 30 anos.

Looke, 2017, 87 min.

AÇÃO

Coração Valente

Mel Gibson é um soldado escocês que, revoltado pela morte de sua esposa, lidera a luta pela independência da Escócia.

Itunes, 1995, 173 min.

SUSPENSE

Janela Secreta

Um escritor atormentado resolve se isolar em uma cabana. Sua tranquilidade acaba, porém, quando um estranho homem começa a acusá-lo de plágio. Com Johnny Depp e John Turturro.

Google Play, 2004, 95 min.

DVD

DESEJO DE MATAR

EUA, 2018. Dir. de Eli Roth, com Bruce Willis.

O remake do filme polêmico de Michel Winner, de 1974, com Charles Bronson, faz de Bruce Willis o justiceiro urbano que fica conhecido nas redes sociais. A velha questão – bandido bom é bandido morto? – está de volta à ordem do dia, até na pauta das eleições de outubro.

Terror

SOBRENATURAL

Atividade Paranormal 3

No terceiro filme da franquia, a origem de tudo – os pais de Katie e Hunter são perseguidos por espíritos malignos na nova casa da família. No futuro, adultas, elas serão as vítimas.

Paramount, 1h. Colorido, 83 min.