Filmes

Um Ato de Coragem

John Q. (EUA, 2002.) Dir. de Nick Cassavetes, com Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, James Woods, Kimberly Elise.

Filho de John Cassavetes, Nick não herdou o extraordinário talento do pai que, como ator e diretor, deixou sua marca no cinema dos EUA. Como astro de Hollywood, John usava o dinheiro para financiar a própria produção independente. Fez grandes filmes. O filho, com seu talento mais modesto, herdou, mais que a habilidade, a vontade de falar de gente comum e suas dores, seus sentimentos. John Q, poderia ser John Doe, João Ninguém. Denzel Washington faz um pai desesperado que invade hospital de arma na mão e faz médicos e pacientes reféns. Sua exigência – um transplante para o filho, paciente terminal. Denzel é um ator de muita força dramática e seus colegas de elenco também entregam bons trabalhos. A questão é – existem leis. Trata-se de uma clara transgressão da lei, e com consequências. Um bom filme.

TCM, 18h48. Reprise, colorido, 116 min.

Onze Homens e Um Segredo

Ocean’s Eleven. (EUA, 2001.) Dir.de Steven Soderberg, com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia.

Amigos se unem para assaltar cassino em Las Vegas. Divertido, mas o filme antigo, com Frank Sinatra & Cia., de 1960, é melhor.

Space, 18h16. Reprise, colorido, 116 min.

Arábia

(Brasil, 2017.) Dir. de Affonso Uchoa e João Dumans, com Aristides de Souza, Renata Cabral, Murilo Callari.

Baseado em James Joyce, usa a história de garoto que encontra diário para investigar a sofrida classe trabalhadora do Brasil. E a prosódia mineira é música para os ouvidos.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 97 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Safári

Documentário de difícil digestão, Safári acompanha famílias caçando na África. Filmaço de Ulrich Seidl, só para estômagos fortes.

Itunes, 2018, 91 min.

ANIMAÇÃO

(Des)encanto

Nova produção do criador de Os Simpsons, a série (Des)encanto mostra a vida real de uma princesa, Tiabeanie (Abbi Jacobson), que só quer saber de encher a cara.

Netflix, 2018, 30 min.

ANIMAÇÃO

O Garoto Fantasma

Animação que, infelizmente, passou batida nos cinemas. Nela, um garoto internado em um hospital consegue sair de seu corpo e ajudar pessoas ao seu redor.

Telecine Play, 2015, 83 min.

Matheus Mans

DVD

ANTES QUE EU ME ESQUEÇA

Br., 2017. Tiago Arakilian.

José de Abreu e Danton Melo como pai e filho. O pai, juiz aposentado, rompe sua vida de isolamento e adquire boate em Copacabana. A filha o interdita judicialmente. Outro juiz encarrega o filho de cuidar do pai. Na convivência diária, ambos se reaproximam.

Juvenil

AVENTURA

Fuga para a Vitória

Prisioneiros num campo nazista enfrentam seus carrascos numa partida de futebol. Planejam uma fuga, mas, na hora H, a tentação de vencer é maior.

TCM, 16h52. Reprise, colorido, 90 min.