Frenesi

Frenzy. (Inglaterra, 1972). Dir. de Alfred Hitchcock, com Jon Finch, Barry Goster, Anna Massey, Vivien Merchant.

Hitchcock andava deprimido pelo que considerava uma série de fracassos – Marnie, Cortina Rasgada, Topázio – e, de repente, estava em Cannes, mostrando Frenesi, aclamado pelos críticos. O ‘renascimento’ do mestre se deu numa obra que desenvolve seu conhecido tema do homem errado (e permeada de humor). Começa com o cadáver boiando no Tâmisa, que havia se tornado, segundo uma placa, o rio mais limpo do mundo. Um assassino de mulheres age em Londres. Estrangula suas vítimas com uma gravata – símbolo, evidentemente, sexual (e psicanalítico). Outro homem é preso e tem de provar que é inocente. Um cena genial – a câmera segue o assassino que entra na casa e faz o caminho inverso, enquanto ele está matando, para mostrar a indiferença do mundo pelo sofrimento individual. Há 46 anos, Hitchcock já sabia no que o mundo ia se transformar.

Telecine Cult, 14H05. Reprise, Colorido, 116 min.

Terremoto – Falhas de San Andreas

San Andreas. (Eua, 2015). Dir de Brad Peyton, com Dwayne Johnson, Carla Gugino.

O ex-The Rock numa jornada através de escombros, num mundo caótico, na tentativa de resgatar a filha. E é claro que ele vai conseguir – depois de muita pancada (e um show de efeitos).

TNT, 15H51. Reprise, Colorido, 114 min.

Segredos e Verdades

Sleeper. (Canadá, 2018). Dir. de Philippe Gagnon, com Kara Kilmer, Brett Donahue, Myléne Dinh-Robic.

Mulher sofre um aborto espontâneo e passa a questionar a própria vida de ‘felicidade’. Ela estará tão satisfeita assim? Cenas de um casamento – com possibilidade de suspense.

Telecine Cult, 18H05. Reprise, Colorido, 100 min.

A Morte Te Dá Parabéns

Tree é uma estudante universitária que revive sua morte todos os dias. Presa no tempo, ela convence seu recente par romântico a descobrir a identidade do seu assassino.

Telecine Play, 2017, 94 min.

A Última Ressaca do Ano

Presidente de uma empresa, Jennifer Aniston fecha uma das filiais comandada por seu irmão. Ele, por outro lado, resolve dar uma grande festa.

Google Play, 2016, 105 min.

O Ignorante

Belíssimo filme sobre a velhice, O Ignorante retrata a vida de um homem senil que é assombrado pela memória de sua namorada de infância.

ITUNES, 2016, 116 min.

Matheus Mans

FILME NOIR VOL. 11

3 discos, 6 filmes considerados clássicos

Uma interessante súmula de filmes e diretores considerados B, mas que produziram grandes obras – Os Assassinos, de Robert Siodmak; À Margem da Vida, de John Cromwell; Rebelião no Presídio, de Don Siegel; e Império do Terror, de John Cromwell, e outros.

Juvenil

Homens de Coragem

Heróis anônimos, ou como uma elite de bravos soldados do fogo do Arizona consegue debelar um incêndio devastador. O elenco ajuda – Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges.

HBO2, 9H20. Reprise. Colorido, 134 min.