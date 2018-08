A Cruz da Minha Vida

Come Back Little Sheba. (Eua, 1952.) Dir. de Daniel Mann, com Burt Lancaster, Shirley Booth, Terry Moore.

William Inge foi um grande dramaturgo e roteirista – recebeu o Oscar por Clamor do Sexo, de Elia Kazan, em 1961. A adaptação de sua peça por Daniel Mann está longe de ser excepcional, mas na época fez sensação por abordar o universo desencantado de uma dona de casa presa ao marido bêbado. Shirley Booth repete na tela o papel que havia feito no teatro e um raríssimo caso de atriz que venceu o Tony e o Oscar pelo mesmo papel. E tudo é visto pelo olhar da personagem de Terry Moore, que vai se imiscuindo na vida do casal. Daniel Mann é um daqueles mistérios de Hollywood – ninguém seria louco de considerá-lo bom diretor, mas três atrizes ganharam o prêmio da Academia trabalhando com ele – além de Shirley, Anna Magnani, por A Rosa Tatuada, em 1955, e Elizabeth Taylor, por Disque Butterfield 8, 1960. E isso lhe deu um crédito que desperdiçou com filmes ruins.

Telecine Cult, 12H15. Colorido, P&B, 99 min.

O Nascimento de Uma Nação

Birth Of A Nation. (Eua, 2016.) Dir. e Interpretação de Nate Parker, com Armie Hamer, Penelope Ann Miller.

O escravo Nat Turner lidera rebelião sangrenta contra os patrões na Virgínia, em 1831. Tema polêmico, grandes cenas, mas o diretor foi massacrado por acusação de assédio.

Telecine Touch, 17H35. Reprise, Colorido, 120 min .

O Maior Amor do Mundo

(Brasil, 2006.) Dir. de Cacá Diegues, com José Wilker, Taís Araújo, Marco Ricca, Hugo Carvana, Zezé Motta.

A crise de um homem que descobre estar morrendo. Ele busca resolver o enigma da própria identidade e descobre a história de amor dos pais. Cacá e o cinema dos sentimentos.

Canal Brasil, 1H10. Reprise, Colorido, 108 min.

SUSPENSE

A Garota no Trem

Uma mulher atormentada acompanha a rotina de um casal da janela de um trem. As coisas mudam, porém, quando ela vê algo estranho acontecendo com eles.

Telecine Play, 2016, 112 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Morrendo e Aprendendo

Para evitar levar um fora, um jovem rico terá que ajudar os espíritos de quatro pessoas a realizar os últimos desejos.

NETFLIX, 1993, 103 min.

DOCUMENTÁRIO

O Renascimento do Parto 2

Enquanto o primeiro filme focava na cultura da cesárea, o segundo ilumina a violência obstétrica, mostrando várias instituições que usam parto humanizado.

Google Play, 2018, 92 min.

Matheus Mans

DVD

O DESTINO DE UM HOMEM

URSS, 1959. Dir. de Sergei Bondartchuk.

O primeiro longa de Bondartchuk. Ele próprio interpreta o homem que vive um inferno ao ser preso pelos nazistas. Liberto, procura a família e faz uma descoberta terrível. O diretor adquiriu prestígio e anos depois fez Guerra e Paz, que venceu o Oscar de filme estrangeiro.

Crianças

FANTASIA

As Crônicas de Nárnia – O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa

Crianças entram num armário e saem num mundo mágico. O universo de C. S. Lewis recriado com todo encantamento.

Telecine Fun, 19H30. Colorido, 143 min.