Grease – Nos Tempos da Brilhantina

Grease. (Eua, 1978.) Dir. de Randal Kleiser, com John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway.

No biênio 1977/78, Travolta emplacou dois megassucessos, Os Embalos de Sábado à Noite e Nos Tempos da Brilhantina, que o transformaram no emblema do jovem dinâmico e inconformista. Grease, adaptado do show da Broadway, propõe uma energética visão da juventude dos anos 1950. Brigas de gangues, namoricos – “Tell me more, Tell me more...”, o refrão já aponta para uma certa urgência. ‘Conte-me mais, mais...’ Travolta virou astro, depois decaiu e teve mais altos e baixos que qualquer outro ator de sua geração. Hoje, ligado à cientologia, a mesma igreja de Tom Cruise, é tão polêmico como ele, ostentando comportamento bizarro nos quesitos ligados à religião e ao controle da imagem. Será bom revê-lo hoje, nos 40 anos de Grease. As canções incluem You’re the One I Want e Hopelessly Devoted to You.

Telecine Cult, 22H. Reprise, Colorido, 110 min.

O Assassino em Mim

The Killer Inside Me. (Inglaterra, 2010). Dir. de Michael Winterbottom, com Casey Affleck, Jessica Alba.

Casey Affleck, antes do Oscar – que recebeu por Manchester à Beira-Mar. Ele faz xerife que, numa pequena cidade, bate, estupra, mata. Até quando a autoridade ficará impune?

Paramount, 20H. Reprise, Colorido, 109 min.

O Conto

The Tale. (Alemanha, 2018.) Dir. de Jennifer Fox, com Laura Dern, Elizabeth Debicki, Ellen Burstyn, Jason Ritter.

O abalo de uma mãe quando descobre relato antigo, escrito pela filha hoje adulta. Aos 13 anos, num acampamento, a garota teria sido assediada por instrutores mais velhos.

HBO, 22H. Inédito, Colorido, 115 Min.

Streaming

DRAMA

Último Retrato

Mostra a relação entre o crítico James Lord e o pintor Alberto Giacometti. É pretensioso, mas interessante. Principalmente por causa de Armie Hammer e Geoffrey Rush.

NOW, 2018, 90 min.

COMÉDIA

Um Espião e Meio

Um agente da CIA vai atrás de um amigo da época da escola para que o ajude a resolver um caso supersecreto. Com Dwayne Johnson e Kevin Hart. Muito divertido.

NETFLIX, 2016, 107 min.

SUSPENSE

A Outra Filha

Concorrendo ao governo da Pensilvânia, Elizabeth se depara com o reaparecimento de sua filha Victoria, roubada ao nascer. Bom thriller.

Telecine Play, 2018, 95 min.

DVD

INSPIRAÇÃO TRÁGICA

EUA, 1947. Dir. de Peter Godfrey.

Barbara Stanwyck enamora-se do pintor Humphrey Bogart, mas ele é casado. Ela recusa, mas Bogart fica viúvo e se casam. Anos mais tarde, ele se apaixona por modelo e Barbara começa a sofrer períodos de doença. Estará sendo envenenada? Bogart é assassino?

Juvenil

TERROR

Boneco do Mal

Babá vai trabalhar numa casa que tem um boneco em tamanho natural na sala. Ocorrem coisas estranhas, e ela começa a acreditar que o boneco tem vida e quer dominá-la.

SPACE, 14H37. Colorido, 97 min.