O Patriota

The Patriot. (Eua, 2000.) Dir. de Roland Emmerich, com Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs, Joely Richardson.

Quando fez este filme baseado na guerra da independência dos EUA, o alemão Emmerich já havia realizado filmes (de ficção científica) que o haviam transformado num diretor “bancável” em Hollywood – Soldado Universal, Stargate, o primeiro Independence Day. Emmerich é gay assumido e admite que não foi fácil impor-se na machista indústria do entretenimento de ação, mas ele conseguiu. Uma de suas características – ninguém usa tanto a bandeira americana. Isso ocorre aqui. Como Gary Cooper em Sublime Tentação (William Wyler, 1956), Mel Gibson faz um fazendeiro pacifista que tenta se manter à margem da guerra. Mas pega em armas quando o filho querido é assassinado. Seu ódio vai todo para o militar inimigo, Jason Isaacs. Emmerich constrói sua ficção como se Gibson tivesse vencido a guerra da independência sozinho.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 175 min.

VEJA TAMBÉM

Maré - Nossa História de Amor

(Brasil, 2008.) Dir. De Lúcia Murat, com Cristina Lago, D'black, Babu Santana, Marisa Orth, Flávio Bauraqui.

Romeu e Julieta na favela da Maré. A filha do chefe do tráfico apaixona-se pelo filho do chefe de uma facção rival. Com as famílias em guerra, quais as chances desse amor?

Canal Brasil, 19H40. Reprise, Colorido, 105 min.

O Rei da Noite

(Brasil, 1975.) Dir. de Hector Babenco, com Paulo José, Marília Pêra, Cristina Pereira, Márcia Real.

Nos anos 1940, a vida de Tezinho sofre reviravolta quando a noiva fica doente e desaparece. Ele cai na noite, arranja amantes. Babenco recupera a atmosfera de Buenos Aires.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 98 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Fogo no Mar

Mostra a vida dos habitantes da ilha italiana de Lampedusa, um lugar tradicional da Europa e que começa a receber refugiados, principalmente da África e do Oriente Médio.

ITUNES, 2016, 108 min.

TERROR

Ouija: A Origem do Mal

Uma família compra um tabuleiro Ouija. A partir daí, a filha mais nova começa a ter um comportamento estranho e a ganhar poderes sobrenaturais. Dá medo.

Google Play, 2016, 98 min.

ANIMAÇÃO

O Corcunda de Notre Dame

Clássico da Disney, mostra a relação entre o corcunda Quasímodo e a cigana Esmeralda. Difícil não se emocionar.

NOW, 1996, 87 min.

Matheus Mans

DVD

HERÓIS HISTÓRICOS

Box com três discos, três filmes

O box reúne Alexandre, o Grande, de Robert Rossen, com Richard Burton; El Cid, de Anthony Mann, com Charlton Heston e Sophia Loren; e a Joana d’Arc de Victor Fleming, que não é outra senão Ingrid Bergman – aos 33 anos, vivendo uma heroína que morreu aos 19.

Crianças

HUMOR

Gremlins

Garoto ganha um Gizmo, a coisa mais meiga do mundo. Mas não ouve a advertência de não molhá-lo ou alimentá-lo após a meia-noite. Surgem os destruidores gremlins.

TCM, 17H01. Reprise, 106 min.