Mustang. (França, 2015.) Dir. de Deniz Gamze Ergueven , com Gunes Sensoy, Doga Zeyniep, Tugba Sunguroglu.

Feministas de carteirinha não gostaram nem um pouco da representação que a diretora faz da questão da mulher na sociedade tradicional da Turquia; queriam algo mais explosivo, talvez. Outros reclamaram que um filme tão turco representasse a França no Oscar, mas a verdade é que o sucesso de público foi grande, e a obra tocou as almas sensíveis. Cinco irmãs. Desafiam as normas ao ir à praia com garotos. Ficam malvistas e são confinadas pela família em casa, mas não desistem e os pais arranjam casamentos para tentar domá-las. Uma chega a fugir para assistir a um jogo. Outra aceita o casamento na expectativa de que a prisão do marido não seja pior que a do pai; uma terceira mata-se. Quem? Veja o filme para saber. Apesar do tom sombrio, a narrativa ressalta a beleza, a amizade. Para fazer jus ao título, a graça dessas que poderiam ter tido vidas mais completas.

Telecine Cult, 23H45. Reprise, Colorido. 97 min.

VEJA TAMBÉM

Depois da Terra

After Earth. (Eua, 2013.) Dir. de M. Night Shyamalan, com Will Smith, Jaden Smith.

Pouca gente – público e críticos – captou a beleza dessa fábula sobre a superação e o crescimento. Garoto enfrenta mundo selvagem e monstro (da mente?) para tentar salvar o pai. Denso, profundo.

WARNER, 17H31. Reprise, Colorido, 100 min.

Maravilhoso Boccaccio

Meraviglioso Boccaccio (Itália, 2015.) Dir. de Paolo e Vittorio Taviani, Com Lello Arena, Paola Cortellesi.

Jovens fogem de cidade medieval consumida pela peste e contam-se histórias de sedução e sexo para passar o tempo. Realmente – maravilhoso Boccaccio. Maravilhosos Tavianis.

Telecine Cult, 1H35. Reprise, Colorido. 12O min.

Streaming

DRAMA

Longe dos Homens

Daru é um professor que dá aulas para crianças no deserto da Argélia. Quando se inicia a independência do país, ele é obrigado a levar um acusado de homicídio até a cidade.

Telecine Play, 2014, 98 min.

SUSPENSE

Desaparecida

Novo original argentino da Netflix, o suspense Desaparecida mostra uma investigação sobre o sumiço de uma garota na fria Patagônia. Razoável, dá para passar o tempo.

NETFLIX, 2018, 103 min.

ANIMAÇÃO

A Morte do Superman

Boa animação da DC, A Morte do Superman mostra o enfrentamento entre o mítico herói e o vilão Apocalypse.

ITUNES, 2018, 80 min.

DVD

ESTRANHOS PRAZERES

EUA, 1995. Dir. de KathrynBigelow.

Um dos primeiros filmes a colocar na roda os riscos da realidade virtual. Ralph Fiennes vende chips que, conectados ao cérebro, provocam sensações que viciam as pessoas. Ele se envolve numa conspiração e o estilo frenético da diretora mais ‘viril’ de Hollywood garante o impacto.

Juvenil

AVENTURA

Rogue One – Uma Aventura Star Wars

A Aliança Rebelde e seu plano para roubar a mais terrível arma do Império, a Estrela da Morte. Impossível resistir ao charme de Felicity Jones.

Telecine Pipoca, 13H35. Colorido, 133 min.