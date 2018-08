Ao Sul do Pacífico

South Pacific. (Eua, 1958.) Dir. de Joshua Logan, com Rossano Brazzi, Mitzi Gaynor, John Kerr, Ray Walston, Juanita Hall.

Tem gente que até hoje se pergunta como Jacques Rivette, um dos arautos da nouvelle vague, conseguiu escolher este musical – considerado xaroposo pela maioria da crítica – como melhor filme do ano? Como? A história, adaptada de James Michener – o mesmo autor de A Um Passo da Eternidade e Sayonara, também filmado por Joshua Logan, um ano antes – segue um grupo numa ilha do Pacífico, durante a tempestade da 2.ª Guerra. Rodgers e Hammerstein a transformaram num musical que estourou na Broadway e Logan verteu para o cinema. Leonard Maltin culpa a falta de carisma do casal central – Brazzi e Mitzi – pelo que considera o fracasso do filme. As canções são lindas – Some Enchanted Evening, There Is Nothing Like a Lady – mas nenhuma supera Bali Hai, a ilhado sonho, cantada por Juanita Hall. Talvez tenha sido a utopia que seduziu Rivette.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 151 min.

Mia Madre

Mia Madre. (Itália, 2015.) Dir. e Interpretação de Nanni Moretti, com Margherita Buy, John Turturro.

Moretti e a irmã cineasta – Margherita – precisam lidar com a iminente morte da mãe. O tributo do grande diretor ao amor filial, inspirado na morte da própria mãe. Mamma mia!

Telecine Cult, 14H15. Reprise, Colorido, 106 min.

O Silêncio do Céu

(Brasil, 2016.) Dir. de Marco Dutra, com Carolina Dieckmann, Leonardo Sbaraglia, Chino Darín.

Mulher é estuprada e o marido, sem ela saber, testemunha o fato. Ambos silenciam. O casamento implode e o filme cresce. Muito bom. E com elenco ótimo.

Canal Brasil, 22H. Reprise. Colorido, 102 min.

Streaming

DRAMA

O Benfeitor

Na tentativa de reviver seu passado, um excêntrico filantropo, vivido por Richard Gere, acaba interferindo na vida de recém-casados. Atuação diferente do usual de Gere.

ITUNES, 2016, 96 min.

ANIMAÇÃO

Simpsons - O Filme

Homer Simpson causa um desastre ambiental em Springfield e toda a população da cidade é colocada em quarentena.

Google Play, 2007, 87 min.

AÇÃO

Assalto ao Poder

Quando um banco sofre um assalto brutal, as evidências apontam para o dono. No entanto, quando os assaltos continuam, o FBI descobre uma conspiração.

Telecine Play, 2016, 105 min.

Matheus Mans

DVD

SINFONIA PRATEADA

EUA, 1952. Dir. de Douglass Sirk.

Sirk ainda não era o rei do melodrama quando fez esse musical sobre a vida de uma pequena cidade. O astro já é o favorito Rock Hudson, mas a notoriedade do filme deve-se ao fato de que nele aparece, pela primeira vez, num pequeno papel, um certo James Dean.

Crianças

FANTASIA

O Fada do Dente

Dwayne Johnson quebra o encanto de garota que acredita na fada do dente – diz que não existem! – e é condenado a se tornar um(a), com asas e tudo. Dwayne, Ashley Judd. Uma graça.

Telecine Fun, 22 H. Reprise, Colorido, 101 min.